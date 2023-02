Afrique: CAN U20 - Douze nations à l'assaut du titre et des places pour le Mondial

La 23e Coupe d'Afrique des nations des moins de 20 ans se déroule du 18 février au 12 mars 2023 en Égypte. Les équipes qui atteindront les demi-finales seront automatiquement qualifiées pour la Coupe du Monde U20 prévue en Indonésie du 20 mai au 11 juin 2023.

Après le CHAN en Algérie, place à la CAN U20 en Egypte où 12 pays du continent vont tenter de briller et s'offrir une qualification pour le prochain Mondial des moins de 20 ans. La CAN U20 ans est organisée depuis 1979 par la Confédération africaine de football, et se tient tous les deux ans. La première édition a été remportée par l'Algérie.

Première participation pour le Soudan du Sud

Des douze nations en lice, la formation du Soudan du Sud participera pour la première fois de son histoire à une phase finale. Les Bright Stars, qui rêvent de passer le premier tour, seront opposés dans le groupe B au Congo Brazzaville, à l'Ouganda et la Centrafrique. Leur entrée en lice est prévue pour le lundi 20 février 2023.

Autre équipe à croiser les doigts : le Bénin. Les Écureuils Juniors font leur retour après dix années d'absence. Ce sera la troisième fois de l'histoire qu'ils vont disputer la compétition après 2005, à domicile, et 2013 en Algérie.

Il faudra évidemment jeter un œil sur le Sénégal, dont l'équipe A' s'est offert la finale du dernier CHAN face à l'Algérie. Les Lions sont logés dans la poule A, en compagnie de l'équipe de l'Egypte, pays hôte, du Nigeria et du Mozambique. Le Sénégal, trois fois vice-champion d'Afrique (2015, 2017 et 2019), est en quête d'un premier titre continental lors de la CAN U20.

Des recruteurs à l'affût

Le match d'ouverture est prévu dimanche 19 février entre l'Égypte et le Mozambique au Stade international du Caire. Selon la CAF, des recruteurs des principaux clubs africains et internationaux viendront en nombre scruter les jeunes pépites. " Nous savons que le football africain est en pleine ascension. Le talent est ici, en Afrique, et la Coupe d'Afrique des Nations U20 est une plateforme parfaite pour mettre en valeur ce talent. Nous faisons de notre mieux pour répondre aux demandes des recruteurs ", a indiqué le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba. Des stars africaines, qui ont ensuite brillé sur la scène mondiale, ont eu l'occasion de participer à la CAN U20 comme Seydou Keita (Mali), Mohamad Salah (Égypte), Yaya Toure (Côte d'Ivoire), Patson Daka (Zambie) ou encore Mido (Égypte).

Lors de cette nouvelle édition, le public aura l'occasion de voir évoluer le Gambien Mamin Sanyang, de la réserve du Bayern Munich cette saison. Le Tunisien Chaïm El Djebali, qui joue au poste de milieu de terrain avec la réserve de l'Olympique lyonnais, fera aussi partie des joueurs à suivre. Le natif de Décines a décidé de représenter les couleurs de la Tunisie, après avoir connu quelques sélections chez les jeunes de l'équipe de France. Il compte une sélection avec l'équipe A, contre les Comores.

Les 12 équipes qui participent à cette 23e édition : l'Égypte, le Sénégal, le Nigeria, le Mozambique, l'Ouganda, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, le Congo, la Gambie, la Tunisie, le Bénin et la Zambie.