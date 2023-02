Gambie: 'L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a collecté plus de D1,2 milliards de dalasis en janvier 2023'

Le directeur général de l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA), Mr Yankuba Darboe, a déclaré que l'année 2023 est porteuse d'espoir puisque l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a recouvré plus de 1,2 milliard de dollars de recettes fiscales, et ce, au cours du premier mois.

Il a fait cette révélation lors d'une récente interview radio sur Star FM.

Répondant à une question concernant les conséquences du Covid-19 sur le recouvrement des recettes fiscales, Mr Darboe a révélé que la vie a été pénible et laborieuse pour tout le monde ces trois dernières années, et ce, tant pour le gouvernement que pour l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA).

" Suite à la pandémie du covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a éclaté. Cela a entrainé ses propres défis, mais nous rendons gloire à Dieu. Et nous espérons et prions pour que la guerre prenne fin, et qu'en 2023 les choses s'améliorent ", a déclaré Mr Darboe, le directeur général.

Il a déclaré qu'en janvier, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a procédé au recouvrement de plus de 1,2 milliards de dalasis. Cela est prometteur par rapport aux mois précédents sur la période de trois ans lors de la pandémie du Covid-19.

Concernant le commerce international, il a noté que les choses s'améliorent en termes d'importations, tandis que les frais de fret ont également connu une diminution. Auparavant, l'importation d'un conteneur était très difficile car elle était soumise à de lourdes charges, a-t-il révélé.

" Nous rendons gloire à Dieu. De nos jours, même le coût des produits de base connait une baisse ", a-t-il remarqué : " Nous espérons qu'en 2023, les choses deviendront vraiment plus évidentes et que la vie reprendra son cours normal. "

Il a également souligné certains des défis rencontrés lors du processus de recouvrement des recettes fiscales, ajoutant que de nombreuses personnes investies dans une activité économique significative dans le pays ne sont pas disposées à payer leurs impôts.

La loi sur la génération de revenus de l'État stipule que quiconque est investi dans une activité économique doit payer ses impôts, a-t-il souligné.

Il a également soulevé la question de l'impôt sur les revenus locatifs, disant que c'est l'un des principaux domaines où l'administration est confrontée à des défis pour collecter des recettes fiscales.

Cette année, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) a identifié des unités spéciales qui seront chargées de frapper à toutes les portes pour s'assurer que ceux qui perçoivent des loyers paient leurs impôts et, en cas de manquement, des mesures punitives seront prises à l'encontre de toute personne prise en défaut, a-t-il promis.

Mr Darboe a déclaré que les citoyens doivent payer ou honorer leurs obligations fiscales en vue de permettre le bon fonctionnement du gouvernement.

Il a ajouté que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) fait tout ce qui est humainement possible pour améliorer son rendement, et ce, par le biais de la numérisation et de l'introduction de SYDONIA. Ces innovations technologiques aident grandement l'administration fiscale dans le recouvrement des recettes.

Il a également saisi l'occasion pour solliciter la coopération des contribuables, réaffirmant que l'économie de la Gambie est basée sur l'impôt et que les citoyens doivent procéder au payement de leurs impôts ou honorer leurs obligations à tout prix.

L'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) est à un tournant important, et l'administration sollicite la coopération des contribuables, qui doivent honorer leurs obligations fiscales à temps, a déclaré le directeur général.

Mr Darboe a également remis les pendules à l'heure en affirmant que l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) n'a jamais procédé à une augmentation des impôts. En fait, l'Administration Fiscale de la Gambie (GRA) n'a jamais été mandatée à cet effet car cela est la responsabilité du gouvernement par le biais du Ministère des Finances et de l'Economie ", a-t-il précisé.

Le gouvernement perd sept mois de parts de marché à Securiport

Un soldat témoigne dans le procès du coup d'état déjoué