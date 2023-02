Sénégal: Sédhiou - La 36e édition de la ziarra de cassa Kaour sous le signe de la paix - Le Khalife général exhorte à façonner les comportements sur le droit chemin

La 36e édition de la ziarra annuelle de Cassa Kaour, en plein cœur du Balantacounda, dans le département de Goudomp, a vécu cette année sous le signe de la paix et la concorde nationale. Et pour réussir ce pari, le Khalife général, El Hadji Mouhamed Khairba Gassama, a fortement recommandé la promotion des valeurs de l'éducation tirées de l'enseignement du Coran et des pratiques du Sceau des Prophètes (Sunna) de Seydina Mohamed (PSL). Le préfet de Goudomp a pour, sa part, sollicité des prières du guide religieux pour un Sénégal de paix et qui émerge dans le concert des nations.

L'édition 2023 du Gamou annuel de Cassa Kaour a eu lieu, samedi dernier 11 février, en présence de nombreux fidèles venus de plusieurs régions du Sénégal, de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest et d'ailleurs. A cette occasion, le Khalife général, El Hadji Mouhamed Khairba Gassama, a insisté sur le thème de cette année, axé sur les comportements. "Sur instruction du Khalife général de Cassa Kaour, El Hadji Mouhamed Khairba Gassama, et ses frères, nous avons organisé la 36e édition de la ziarra annuelle et avons échangé sur trois points essentiels, mais surtout sur l'Islam et les comportements. Il a fait observer que le Coran a d'abord chassé Satan (le maudit), pour recommander de faire du Prophète Mohamed (PSL) notre référence. Pour avoir une bonne société, il faut façonner les comportements", a expliqué El Hadji Mouhamed Gassama, le porte-parole de la famille.

Cette célébration grandissante au fil des années, a connu en 2023 une grande affluence des pèlerins venant de partout au Sénégal, de la sous-région ouest africaine et de l'étranger, note le porte-parole du khalife. El Hadji Mouhamed Gassama de poursuivre, sur les prières formulées par le khalife : "il a beaucoup prié pour la paix, la concorde nationale, le pardon, la solidarité et la paix ici, en Casamance, et partout au Sénégal et dans le monde. Nous remercions le préfet de Goudomp qui a effectué le déplacement et notre ami et collaborateur Aboubacar Domingo Mané qui ont beaucoup contribué à la réussite de cet événement majeur de notre terroir du Balantacounda", conclut-il.

Quant au chef de l'exécutif départemental de Goudomp, il a sollicité du marabout et de ses talibés des prières pour le plein succès au président de la République Macky Sall, pour "ses investissements massifs dans le pays et ici en Casamance et pour la paix, la stabilité et le développement durable".