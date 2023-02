Congo-Kinshasa: Processus électoral /AO3 - La CENI confirme le début des opérations d'identification et d'enrôlement à partir de ce jeudi 16 février 2023

La commission électorale nationale indépendante (CENI) a, à travers un communiqué signé hier mercredi 15 février 2023, rassuré le début des opérations d'identification et de l'enrôlement dans les provinces et les pays pilotes de l'Aire opérationnelle 3 (A03). Cette Aire opérationnelle comprend 7 provinces et 2 pays pilotes suivants : Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Tshopo ainsi que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique. En effet, la CENI invite les populations se trouvant dans ces périmètres de s'enrôler et indique que l'enrôlement au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique débutera avec 3 jours de retard suite à quelques problèmes d'ordre logistique et administratif. Néanmoins, la centrale électorale rassure que tous les Centres d'inscription de I'A03 non ouverts à la date du 16 février 2023, seront progressivement opérationnels au courant de la semaine du lancement. Ci-dessous, l'intégralité du communiqué de la CENI.

La Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) porte à la connaissance de l'opinion publique que conformément au calendrier du processus électoral 2022-2027, rendu public le 26 novembre 2022, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs débute le 16 février 2023, dans les provinces et les pays pilotes de l'Aire opérationnelle 3 (A03).

Cette Aire opérationnelle comprend 7 provinces et 2 pays pilotes suivants : Bas-Uélé, Haut-Uélé, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, Tshopo ainsi que le Canada et les Etats-Unis d'Amérique.

L'enrôlement au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique débutera avec 3 jours de retard suite à quelques problèmes d'ordre logistique et administratif. Tous les Centres d'inscription de I'A03 non ouverts à la date du 16 février 2023, seront progressivement opérationnels au courant de la semaine du lancement.

Les Congolaises et les Congolais remplissant les conditions requises et résidant les provinces et les pays susmentionnés, sont invités à se faire identifier et enrôler aux Centres d'inscription les plus proches de leurs résidences, à l'intérieur de leur groupement ou communes et aux Centres d'inscription installés au sein des représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique.

La CENI invite les autorités des entités et des pays susmentionnés de bien vouloir faciliter le bon déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette dernière Aire opérationnelle.

L'accès aux Centres d'inscription pour l'identification et l'enrôlement des électeurs est totalement gratuit au pays et à l'étranger.