Afrique: "Université citoyenne"/Change Asbl/RDC - L'histoire du Congo au centre d'une conférence prévue ce vendredi

Le Coordinateur de Change Asbl/RDC, Dieudonné Kambayi, annonce pour ce vendredi 17 février 2023, au centre Wallonie Bruxelles, une conférence. Ça sera dans le cadre de sa structure dénommée, Université citoyenne. Selon lui, ce concept vise à favoriser l'acquisition d'une meilleure connaissance de l'histoire du Congo.

"Cette activité rentre dans le cadre du programme quinquennal, Bokundoli, et permettra à la jeunesse d'acquérir une meilleure connaissance de l'histoire du Congo afin de l'aider, d'une part, à développer l'esprit critique, et, d'autre part, à contribuer efficacement à la construction d'une société respectueuse basée sur des valeurs", a-t-il fait comprendre, au cours d'une interview accordée à La Prospérité.

Selon lui, le programme "Bokundoli" est une initiative prise par les historiens congolais dans le souci de repenser l'enseignement de l'histoire en RDC, particulièrement, et en Afrique, en général.

A l'en croire, cette activité vise à réunir les jeunes issus de différentes couches sociales. " Dans cette catégorie de personnes, nous allons retrouver des universitaires, les diplômés d'Etat, les gradués et des licenciés afin d'échanger sur notre histoire", a-t-il souligné.

"Congo, terre d'avenir ou champ de guerre. En quoi l'histoire et l'héritage culturel peuvent-ils contribuer à une meilleure compréhension des enjeux actuels", tel est le thème qui sera exploité lors de ce rendez-vous. " Quatre intervenants, chacun dans son domaine, explicitera le thème retenu. Nous signalons, entre autres, la présence du Recteur de l'Institut Facultaire des sciences de l'information et de la communication(IFASIC), le professeur Kambayi Bwatshia, de la vice-présidente de la Fondation Lumumba, Safi Blandine Lumumba, du président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme (ASADHO), Jean-Claude Katende, et de la communicologue, Lilas Pezo ", a-t-il fait savoir.

Il sied par ailleurs de noter que cette rencontre bénéficiera de la contribution de l'ONG Belge Coopération, Education, Culture (CEC), le centre Wallonie Bruxelles international, la coopération belge au développement, les ONG, Investing in People (IIP), l'Institut pour la Démocratie et le Leadership Politique (IDLP), Si jeunesse Savait (SJS) et Habari RDC.