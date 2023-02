Cameroun: Juventus / FC Nantes - Les mots forts de Kombouaré pour Ignatius Ganago

Ce soir, le FC Nantes dispute un match ô combien important sur la pelouse de la Juventus Turin pour tenter d'accéder aux 8es de finale de la Ligue Europa. Ce sera sans Ignatius Ganago qui vient d'avoir la douleur de perdre sa petite fille.

Au même titre qu'Andy Delort, il ne sera pas sur la feuille de match. Mais pour les mêmes raisons. Car pendant que l'ancien de l'OGC Nice ne souffre que d'une blessure, Ignatius Ganago, lui, souffre d'une terrible nouvelle, à savoir la récente disparition de sa fille, âgée de 5 ans. L'attaquant nantais, logiquement, n'est donc pas avec ses partenaires au moment de défier la Juventus Turin en barrage aller des 16es de finale de la Ligue Europa.

Mais Antoine Kombouaré a tenu à lui adresser des mots forts, hier en conférence de presse, rappelle Butfootballclub. " On est surtout en train de se recueillir. Je l'ai su juste après la victoire contre Lorient, la nuit de dimanche à lundi a été compliquée. Mardi, on n'a pas parlé de foot, on a pensé à Gana. Maintenant, à partir de ce soir, on va penser au match. On joue pour nos supporters, pour notre club. Mais bien sûr, on va aussi avoir une pensée particulière pour Gana. "