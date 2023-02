Congo-Brazzaville: Vient de paraître - " Un gendarme rit dans la gendarmerie " de Serge Simplice Nsana

Publiée le 1er février dernier aux éditions Les Impliqués, la pièce de théâtre " Un gendarme rit dans la gendarmerie " décrit la rivalité au sujet de Julie, une jeune lycéenne, entre Eloge et Brunel, deux gendarmes aussi, et de deux lycéens, Bienvenu et Adelard.

Une querelle s'installe entre les protagonistes autour d'amour et de l'argent. Dans la scène 1, Julie est très surprise par des mots d'Eloge, un gendarme qui la courtise. Les deux se donnent rendez-vous. Très en colère, Solange, son amie, lui reproche d'avoir dialogué avec les gendarmes qu'elle déteste. "Mais, tu as commis une bavure, quand ils veulent te parler ou même t'inviter, il faut chercher les voies et moyens pour les éviter, violence, voici ce qui caractérise les gens d'armes", lui dit-elle.

"Julie, ne sois jamais amante d'un soldat durant ta vie pour ne pas être malheureuse, prends pour amant un homme cultivé et instruit, tu trouveras entre vous une parfaite harmonie. Tu vois, notre amour avec mon cher Bienvenu est devenu un modèle que les jeunes intellectuels prennent pour exemple et quand tu partages avec des gendarmes ton amour, je te l'assure, tu fais un hétérogène mélange, ne fais jamais avec des soldats un projet de mariage, je te conseille de te libérer d'eux à dater de ce jour", poursuit Solange.

Cette dernière veut convaincre son amie à s'attacher à Adelard, un jeune philosophe intelligent qui l'aime. Mais Julie lui répond :

"Tu me parles d'un homme inconnu, je veux le voir et l'écouter de mes oreilles cet homme à qui tu fais tant d'éloges". On le voit venir, Julie s'énerve. " C'est à ce voyou vêtu de loques que tu m'amènes ? Je le trouve sordide avec ses cheveux hirsutes, me donner un tel garçon est pour moi une insulte, non, je ne veux pas le voir", lâche-t-elle.

"Ne considère pas sa situation, elle peut bien changer. L'habit ne fait pas le moine, le savoir fait les grands hommes, l'amour propre est une douce chose, il faut l'apprendre", argumente Solange dont les conseils paraissent étranges à Julie.

Serge Simplice Nsana est docteur es lettres, ingénieur en administration du personnel et maître- assistant du Cames. Il est ancien secrétaire général académique (2013-2018), puis directeur général (2018-2021) de l'Institut professionnel des technologies et de gestion des entreprises, à Brazzaville. Enseignant permanent à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature, il assume depuis 2021 les fonctions de chef de parcours des carrières administratives. Serge Simplice Nsana dispense également des cours de littérature française à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines et à l'École normale supérieure de l'Université Marien-Ngouabi.