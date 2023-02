Congo-Brazzaville: Échéance 2030 - Donner à l'humain la priorité dans la réalisation des ODD

La présidente du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies, Lachezara Stoeva, estime qu'il est impératif de donner la priorité à l'être humain si l'on veut réaliser les dix-sept Objectifs de développement durable (ODD) d'ici à l'échéance de 2030.

" Donner la priorité à l'humain signifie que nous devons créer des opportunités pour les jeunes d'accumuler des connaissances et des compétences pertinentes pour le marché du travail par l'éducation, la formation et une expérience professionnelle précoce ", a déclaré Lachezara Stoeva. Les faibles projections actuelles en matière de croissance économique mondiale l'exigent.

Dans un contexte de crises mondiales multiples et interconnectées, il est essentiel de donner aux gens des outils nécessaires pour construire des sociétés et des économies résilientes afin de faire avancer les efforts visant à réaliser le Programme de développement durable à l'horizon 2030, a poursuivi la présidente du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations unies, à l'ouverture de la 61e session de la Commission. Elle a présenté les meilleurs moyens d'y parvenir.

A mi-chemin de l'échéance de 2030

À mi-chemin de l'échéance de 2030 pour la réalisation de l'ensemble des 17 ODD, elle a rappelé la responsabilité des États membres alors que le monde poursuit sa transition vers des économies et des sociétés à faible émission de carbone et respectueuses de l'environnement. " Pour assurer une transition équitable et inclusive, les gouvernements ont la responsabilité de donner la priorité aux personnes ", a poursuivi Lachezara Stoeva. Cela nécessite des politiques qui facilitent la reconversion des travailleurs ainsi qu'une série d'autres actions, notamment une aide à la recherche d'emploi adaptée, des cours d'apprentissage flexibles, des programmes d'emploi et des incitations à l'embauche et à la transition.

Une protection sociale universelle

Lachezara Stoeva a expliqué que l'adoption d'une approche centrée sur l'être humain passe en partie par la mise en place d'un filet de sécurité sociale universel permettant à chacun d'accéder à une protection complète, adéquate et durable. Le rôle critique des systèmes de protection sociale - mis à nu par la pandémie de covid-19 - reste partie intégrante des efforts des États pour construire des économies et des sociétés résilientes afin d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2030. Investir dans les capacités humaines est également essentiel pour répondre aux demandes émergentes et futures du marché du travail, déjà affectées par des facteurs tels que la transformation numérique, les tendances démographiques et le changement climatique.

Ce qui nécessite des efforts supplémentaires en matière d'éducation, de formation et d'apprentissage. " Ces efforts doivent instiller les valeurs d'inclusion, de durabilité et de partenariat inscrites dans l'Agenda 2030 ", a-t-elle souligné, invitant à passer de la parole aux actes. Les discussions de la commission porteront sur la création d'un travail décent et sur son lien avec les inégalités et la pauvreté.