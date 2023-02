Togo: Pour une économie maritime durable

L'économie bleue est un nouveau concept et une nouvelle approche pour la promotion de la croissance des économies maritimes et la valorisation des ressources océaniques et côtières.

Un plan national de promotion de l'économie bleue sera lancée très prochainement.

Améliorer la gouvernance du secteur, le doter d'un cadre juridique, protéger les resources halieutiques, tels sont les grandes lignes de ce programme.

'Nous allons faire un diagnostic et inviter tous les acteurs locaux à participer activement et ensuite révéler les actions que l'on peut mener au niveau local pour que l'économie bleue puisse contribuer efficacement au développement', a indiqué jeudi le ministère de tutelle.

L'intégration de l'ensemble des secteurs économiques dans une planification conjointe et des investissements innovants seront essentiels pour une mise en œuvre réussie des approches de l'économie bleue résiliente.

Les pêches, l'aquaculture, la protection des environnements marins et littoraux, le tourisme, les transports maritimes, l'exploitation d'énergies renouvelables, le développement des infrastructures portuaires, constituent une partie seulement des secteurs économiques-clés de l'économie bleue.