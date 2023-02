Congo-Kinshasa: La cheffe de la MONUSCO réitère l'appui de l'ONU dans la promotion et la protection des droits des personnes vivant avec handicap

communiqué de presse

La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mme Bintou Keita, a assisté à la présentation du rapport initial sur la mise en œuvre de la loi organique n°22/003 sur la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo.

Cette présentation a été faite lundi 13 février dernier par le ministre en charge des Personnes vivant avec handicap (PVH) et autres Personnes vulnérables (APV), Irène Esambo Diata.

Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Puela, a également pris part à cette rencontre. Il a saisi cette occasion pour présenter l'aide à la mobilité pour les personnes vivant avec handicap, nomment des béquilles et des chaises roulantes.

Selon l'organisme Handicap International, on estime que 15 % de la population de la RDC, soit près de 10 millions de personnes, vivent avec un handicap.

"La loi et le rapport sont deux documents essentiels et indispensables qui marquent les étapes cruciales franchies par la RDC dans sa marche vers l'intégration des personnes handicapées dans la société congolaise", a déclaré la cheffe de la MONUSCO.

Cette loi organique n°22/003 du 3 mai 2022 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et qui est conforme aux normes internationales préconise une approche du handicap basée sur les droits de l'Homme et non sur l'assistance, offrant ainsi une base solide pour la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap.

Dans son mot de circonstance, la Représentante spéciale du Secrétaire général Bintou Keita a rappelé que " l'intégration de la question du handicap dans les politiques publiques, le renforcement de la promotion de l'inclusion et la lutte pour la non-discrimination dans la vie quotidienne de cette catégorie de personnes sont et ont toujours été une préoccupation constante des Nations Unies, comme en témoigne la Stratégie des Nations unies pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap du Secrétaire général de juin 2019 ".

Avec l'appui des agences onusiennes et du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'Homme, un soutien financier et technique a été apporté au gouvernement dans le processus d'adoption de la loi et l'élaboration du rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap en RDC.

Cette cérémonie a marqué non seulement la vulgarisation de la loi sur la protection et la promotion des droits des personnes vivant avec handicap, mais aussi la présentation du rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap en RDC.

La rencontre s'est clôturée par la remise de chaises roulantes et de béquilles à quelques personnes vivant avec handicap.