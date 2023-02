Afrique: Corne de l'Afrique - L'OIM en quête de 84 millions de dollars pour aider plus d'un million de migrants

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a lancé, jeudi, un appel de fonds de 84 millions de dollars pour fournir une aide humanitaire à plus d'un million de migrants et aux communautés hôtes, dont beaucoup sont vulnérables et ont besoin d'une aide urgente le long de l'itinéraire oriental de la Corne de l'Afrique au Yémen.

L'appel, lancé dans le cadre du Plan régional d'intervention auprès des migrants pour la Corne de l'Afrique et le Yémen, répondra aux besoins humanitaires pressants ainsi qu'aux risques de protection auxquels sont confrontés les migrants dans la région.

" Le plan régional d'intervention auprès des migrants a été conçu pour répondre aux défis vastes et complexes de cette route et pour le faire de manière cohérente et coordonnée ", a déclaré dans un communiqué, le Directeur général de l'OIM, António Vitorino.

Selon l'Agence de l'ONU pour les migrations, l'itinéraire oriental de cette partie du continent africain est l'une des routes migratoires " les plus fréquentées, les plus complexes et les plus dangereuses au monde ". En 2022, le nombre de migrants entrés à Djibouti a presque doublé par rapport à l'année précédente.

La même année, 89 décès ou disparitions de migrants ont été enregistrés le long de la route en raison de transports dangereux, de maladies, de conditions environnementales difficiles, de noyades en mer et de violences. Selon l'OIM, de nombreux autres décès et disparitions ne sont pas signalés.

" La route de l'Est est une crise mal desservie, facilement oubliée au milieu d'autres crises mondiales, et nous devons accorder aux migrants le soutien et la dignité qu'ils méritent ", a ajouté M. Vitorino.

Des milliers de migrants quittent la Corne de l'Afrique vers les pays du Golfe

La mobilité dans la Corne de l'Afrique, à travers le Yémen et vers les États du Golfe, continue d'être déclenchée par des crises interconnectées, notamment l'insécurité et les conflits persistants, les conditions climatiques difficiles et les urgences de santé publique, en plus des facteurs socio-économiques et des facteurs saisonniers plus traditionnels.

Chaque année, des milliers de migrants ou des demandeurs d'asile quittent leur pays dans la Corne de l'Afrique et empruntent la route orientale vers les pays du Golfe. Au cours de leur migration, la plupart des migrants effectuent la dangereuse traversée de la mer Rouge en passant par Bossaso en Somalie, et par la ville côtière d'Obock à Djibouti, jusqu'au Yémen, puis par voie terrestre jusqu'aux pays du Golfe.

Le financement de cet appel contribuera aux efforts des parties prenantes pour s'attaquer aux moteurs de la migration irrégulière, renforcer les capacités des gouvernements de la région en matière de gestion des migrations.

Pour l'OIM, il faut également améliorer la collaboration interétatique et interrégionale pour traiter les dimensions nationales et régionales de la migration entre la Corne de l'Afrique et le Yémen.

Selon l'agence onusienne basée à Genève, le financement par le biais de cet appel permettra de répondre aux besoins humanitaires et de protection les plus immédiats des migrants en situation vulnérable. Il s'agit aussi de soutenir leur retour volontaire dans leur pays d'origine et de veiller à ce qu'ils se réinsèrent avec succès dans leur communauté.