Algérie: Forum économique algéro-cubain - Les possibilités d'investissement dans les deux pays mises en avant

ALGER — Le Forum économique algéro-cubain, tenu les 14 et 15 février à La Havane (Cuba), sous la présidence du président cubain, Miguel Diaz-Canel, et du ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a mis en avant les possibilités d'investissement et le climat des affaires en Algérie et à Cuba, indique jeudi un communiqué de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI).

Lors des travaux du forum, qui a réuni plus de 60 opérateurs économiques de plusieurs secteurs, les possibilités d'investissement et le climat des affaires en Algérie et à Cuba ont été mis en avant à travers les interventions des représentants de divers départements ministériels algériens et cubains, précise la CACI.

Les travaux ont été marqués par la signature du programme d'action du Conseil d'affaires algéro-cubain pour 2023, entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie et son homologue cubaine, en vue de renforcer la coopération bilatérale au services des intérêts communs des deux pays, selon le communiqué.

Des rencontres d'affaires bilatérales ont également eu lieu entre des entreprises algériennes et cubaines activant dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, la santé, l'industrie pharmaceutique, la construction, l'énergie et les énergies renouvelables, les travaux publics, les mines, le conditionnement et l'emballage, le commerce de gros et de détail, le tourisme et les start-up.

Ces rencontres d'affaires visent à consolider les relations bilatérales et à explorer les possibilités de partenariat entre l'Algérie et Cuba, souligne la CACI.

Au terme des travaux du forum, auquel ont également participé des membres du Gouvernement cubain et la délégation officielle algérienne, conduite par le ministre de la Santé, plusieurs questions d'intérêt commun ont été abordées, selon la même source.

La Chambre algérienne de commerce et d'industrie a fait savoir que le Forum économique algéro-cubain, dont elle a supervisé l'organisation, a eu lieu en marge de la 23e session de la Commission mixte algéro-cubaine de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, tenue à La Havane, au titre du renforcement de la coopération entre les deux pays.