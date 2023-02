Mauritanie: Bechar - l'ENAP va procéder à l'exportation de ses produits vers la Mauritanie

BECHAR — L'entreprise nationale des peintures (ENAP), va procéder, à court terme, à l'exportation de ses produits vers la Mauritanie, a-t-on appris jeudi des responsables de cet opérateur économique.

"Notre entreprise va procéder à court terme à l'exportation de ses produits vers la Mauritanie via le poste frontalier "Chahid Mustapha Ben-Boulaid" de Tindouf, et ce, au titre des efforts de la pénétration des marchés de ce pays maghrébin et des autres pays du sahel", a affirmé à l'APS, le directeur du complexe de l'ENAP à Sig (Mascara), Benahmed Djelloul, en marge d'une rencontre organisée à Bechar, à l'initiative de la chambre de commerce et de l'industrie "CCI-Saoura".

"L'entreprise prévoit aussi le renforcement de son réseau commercial national par l'ouverture de nouveaux points de vente de ses produits dans les wilayas du Sud-ouest du pays, à savoir Bechar, Adrar, Béni-Abbès et Timimoun, dans le cadre de sa politique de développement commercial", a-t-il ajouté.

"La mise en place de ce réseau commercial à travers le sud-ouest du pays permettra certainement de satisfaire les besoins des différents secteurs d'activités en produits de peinture et dérivés, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics ainsi que les particuliers dans cette partie du pays", a indiqué M. Benahmed.

Avec ces 16.000 articles de peinture, vernis et autres composants de peinture (Diluant, colle, encre), l'ENAP est le premier producteur de peintures dans le pays, d'une capacité de production de 170.000 tonnes/an, destinée à répondre aux besoins en différents types de peintures, des secteurs de l'industrie, bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH), ainsi que celui de la fabrication maritime et de l'aviation, a-t-il poursuivi.

L'ENAP (Filiale du groupe algérien des spécialités chimiques (ACS), qui dispose de six (6) usines de fabrication des peintures et dérivés à travers le pays et de quatre (4) laboratoires de contrôle de la qualité de recherche et de développement de ses produits, compte à l'avenir intensifier les rencontres avec ses partenaires tant publics que privés pour la promotion de ses produits, qui possèdent la Certification ISO, ont indiqué des responsable de l'entreprise.

Ce rendez-vous économique qu'a abrité Bechar, avec la participation des représentants de différents secteurs, des entreprises publics et privées de BTPH ainsi que des bureaux d'études et des établissements commerciaux spécialisés, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à faire connaître et promouvoir la production nationale, selon les organisateurs.