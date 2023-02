Congo-Kinshasa: Dossier détournement à la SNEL - La Cour d'appel rejette la demande de liberté provisoire d'une prévenue

La Cour d'appel de Kinshasa Gombe a rejeté, mercredi 15 février, encore une fois de plus la demande de liberté provisoire de la prévenue Kiseme Mutuale Charlotte. Cette dernière est accusée d'avoir participé au détournement présumé de 7 millions USD destinés à l'achat des compteurs à prépaiement de la Société nationale d'électricité (SNEL).

Pour sa part, l'accusée dénonce ce qu'elle qualifie " d'acharnement sur sa personne ", dans un procès où elle dit paraître " comme une simple décoration, alors qu'elle était, chargée tout simplement de suivi de placement des compteurs de la SNEL ".

Un de ses conseils qui a requis l'anonymat soutient également cela :

" Mme Charlotte, Ingénieure, est vraiment une décoration dans ce procès. Arrêtée le 27 octobre 2022, ça fait plus de 90 jours qu'elle croupit à la prison centrale de Makala. Et toutes ses demandes de liberté provisoire n'ont pas eu gain de cause. Ils étaient 5 incarcérés au total, et l'ancien DG de la SNEL les a rejoints pour être six. Trois ont été libérés, trois autres restent encore détenus ".

Pour cet avocat, sa cliente " n'a pas acheté de compteurs. Son job qui est la coordination de la Task Force, consiste à faire le suivi technique des travaux d'installation des compteurs à prépaiement et à télé-relève. Et les compteurs ne sont pas fournis par la SNEL dans le projet évoqué. Ils sont fournis par Connect Blue Energy, société créée par la SNEL et Connect Africa ".

Quant à l'ancien Directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayumba, il est toujours maintenu dans un centre médical pour des soins.

Selon la Cour, les plaidoiries sur ce procès débuteront lundi 20 février.