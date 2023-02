Congo-Kinshasa: Ituri - Le gouverneur Nkashama rappelle aux hommes en uniforme qu'ils ne sont pas éligibles à l'enrôlement des électeurs

Le gouverneur de l'Ituri, le général Johhny Nkashama a lancé, mercredi 15 février, une mise en garde contre les militaires et policiers qui oseront se faire enrôler comme électeur dans cette province.

Le général Johhny Nkashama a fait cette mise en garde la veille du lancement de cette opération d'inscription des électeurs à Bunia, en présence de nombreuses personnalités.

" Tout en demandant aux épouses et enfants des militaires et policiers d'aller s'enrôler, j'insiste et attire l'attention des militaires et policiers qu'ils n'ont pas le droit de voter et par conséquent ils ne peuvent pas s'enrôler et donc n'ont pas droit d'obtenir la carte d'électeur. Celui qui ira à l'encontre de cette disposition légale est passible d'une sanction ", a prévenu cet officier des FARDC.

A cette occasion, il a encouragé ses administrés civils en âge de voter à aller se faire enrôler pour accomplir leur devoir civique, le moment venu.

Il a également rappelé que la carte d'électeur sera utile pour l'obtention des cartes d'identité nationale dans les jours à venir auprès de l'Office national pour l'identification de la population (ONIP).