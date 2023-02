Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 17 Février 2023

Revue de presse de l’Afrique Francophone du 17 Février 2023

Guinée : Tension sociale- Heurts entre Fndc et forces de l'ordre à Conakry

L'interdiction de la manifestation, doublée de la réquisition de l'armée par les autorités guinéennes, n'ont pas suffi pour empêcher les jeunes pro Fndc de se faire entendre dans certains endroits de Conakry. C'est la énième fois que des manifestations éclatent dans la capitale Conakry entre le Fndc et les forces de l'ordre. Le Front proteste pour réclamer aux autorités militaires au pouvoir en Guinée un cadre de dialogue inclusif et la libération des détenus politiques, dont Foniké Mengué, coordinateur national du Fndc. (Source : Dw)

Sénégal : Violences exercées sur Ousmane Sonko par les forces de l’ordre – La société civile condamne

Des organisations de la société civile ont exprimé des condamnations après les violences subies par le président du parti « PASTEF les patriotes », ce jeudi 16 février 2023, sur son chemin de retour du Palais de justice de Dakar.Dans des publications distinctes, le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck et le président de Afrika Jom Center, Alioune Tine ont condamné fermement la brutalité subie par Ousmane Sonko et son avocat. « Nous condamnons avec fermeté la brutalité extrême opérée sur Monsieur Ousmane Sonko et sur son avocat, Maître Clédor Ciré Ly. Ces pratiques sont indignes dans une démocratie qui se veut un modèle en Afrique », a écrit Birahim Seck.De son côté, Alioune Tine a exprimé son indignation par rapport au traitement violent subi par Ousmane Sonko de la part des forces de l'ordre. ( Source :adakar.com)

Cote d’Ivoire : Règlements de la dette fournisseurs au 31 Janvier 2023- L’ensemble des paiements effectués se chiffre à 1 175,1 milliards de Fcfa

Au terme du Conseil des ministres, le 15 février 2023 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a fait savoir que l’ensemble des paiements effectués au profit des fournisseurs et prestataires des services de l’État, des Collectivités territoriales et des Établissements publics nationaux, au titre de la gestion 2022, s’élève au 31 janvier 2023 à un montant global de 1 175,1 milliards de FCFA. Amadou Coulibaly a souligné que ce paiement représente un taux d’apurement de 72,8% sur un montant total de prise en charge de 1 613,2 milliards de FCFA. (Source : Cicg)

Maroc Coopération- Des dossiers internationaux au cœur d’un entretien Ali Bongo et Mohammed VI

« Nous nous employons à renforcer la coopération bilatérale, déjà forte, entre le Gabon et le Maroc ; mais également notre collaboration sur les dossiers internationaux », a indiqué le chef de l’Etat dont les relations avec le Roi du Maroc sont de nature quasi-fraternelle. Leur entretien qui a eu lieu le mercredi 15 février au Palais Rénovation s’est déroulé en présence notamment du ministre délégué aux Affaires étrangères Yolande Nyonda et du secrétaire général de la présidence de la République. Parmi les abordés, le commerce, l’enseignement supérieur ou encore la santé. A cette occasion, le Roi Mohammed VI a procédé à la remise officielle d’un don de 2000 tonnes d’engrais destinées aux petits agriculteurs gabonais afin de leur permettre d’accroitre le rendement de leur production. (Source : alibreville.com)

Niger : Audience- Mohamed Bazoum reçu, à l’Elysée par Emmanuel Macron

Mohamed Bazoum a été reçu, ce jeudi à Paris au palais de l’Elysée, par son homologue français, Emmanuel Macron, pour une séance de travail.Le chef de l’État nigérien a entamé en France une visite de travail de 24h, a annoncé le service de la presse de la présidence. Cette visite offre l’occasion de faire le point sur le partenariat Nigéro-Français dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, la situation sécuritaire régionale sera également scrutée par les deux Chefs d’État, selon la même source. La coopération bilatérale entre nos deux pays sera également au centre des discussions lors de cette séance de travail en tête-à-tête. Le chef de l’État a achevé ce mercredi une visite de travail à Bruxelles où il a eu des séances de travail avec des autorités européennes. (Source : Anp)

Benin : Coopération sous-régionale- Patrice Talon et Ibrahim Traoré en tête-à-tête

Selon une publication de la Présidence du Burkina-Faso, le président Patrice Talon et Ibrahim Traoré ont échangé ce jeudi 16 février 2023 sur des questions de coopération bilatérale. Ce déplacement du chef de l’Etat béninois est le premier en terre burkinabè depuis 2016. Des questions liées à la sécurité dans la sous-région ouest-africaine étaient également au menu de ses échanges avec l'actuel tenant du pouvoir au Burkina Faso. Le Bénin et le Burkina-Faso font face aux attaques terroristes. Dans un entretien télévisé, le président burkinabè avait appelé à la mutualisation des efforts pour traquer les djihadistes hors des frontières des pays où il y a cette crise. (Source : acotonou.com)

Mali : Situation budgétaire- Le gouvernement malien annonce une croissance de son Pib

« Les dépenses militaires en termes d’exécution sont passées de 299,080 milliards de Fcfa en 2019 à 459,378 milliards de FCFA en 2022 ». Ces chiffres ont été donnés ce jeudi 16 février 2023 à l’hôtel GRANADA lors de la conférence sur le processus budgétaire 2024 organisée par la Direction Générale du Budget. La cérémonie d’ouverture de cette conférence a été présidée par le Ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou, qui avait pour la circonstance à ses côtés, le Directeur du Général du Budget Amadou Tidiani Diarra. Dans son intervention, le directeur du Budget a indiqué que dans le cadre du renforcement de la défense et de la sécurité, les dépenses militaires en termes d’exécution sont passées de 299,080 milliards de Fcfa en 2019 à 459,378 milliards de Fcfa en 2022. Le montant inscrit dans la Loi de Finance (Lfi) 2023 est de 440,934 milliards de FCFA et les dépenses de sécurité en termes d’exécution sont passées de 97,284 milliards de FCFA en 2019 à 152,466 milliards de FCFA en 2022. (Source : abamako.com)

Centrafrique : Univers carcéral- La MINUSCA offre un poulailler aux détenus de Bouar

Ils disposent désormais d’un poulailler grâce au soutien de, qui a également assuré la formation de 25 d’entre eux en la gestion avicole, pour améliorer leur condition de détention et contribuer à leur réinsertion socioprofessionnelle. La construction d’un poulailler d’une valeur d’environ 19 millions de Fcfa a été mis œuvre grâce au soutien de la Section Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (Ddr) et de l’Unité d’appui aux Affaires pénitentiaires (Uap) de la Minusca.(source : abangui.com)

Tchad : Tension politique et sociale- la population vit « la peur dans le ventre »

Au moins 200 personnes ont disparu depuis la répression sanglante du 20 octobre 2022 au Tchad, où la population vit désormais « la peur dans le ventre », s'alarme l'une des premières femmes à être devenue avocate dans ce pays, Delphine Djiraibé. Selon cette pionnière du mouvement pour les droits humains au Tchad, les statistiques réelles sont plus élevées car ses chiffres ne tiennent compte que des familles interrogées dans une partie de la capitale par son association Public Interest Law Center, qui offre une assistance juridique et des formations et représente bénévolement de nombreuses victimes devant les tribunaux. « Les familles sont toujours dans l'attente d'informations", déplore Mme Djiraibé, lors d'un entretien à l'AFP à Genève où elle doit recevoir jeudi le Prix Martin Ennals, un des plus prestigieux dans le monde en matière des droits humains, en présence du Haut-Commissaire de l'Onu aux droits de l'homme, Volker Türk.(Source : Euronews)

Rdc : Malgré le M23 et les ADF- Démarrage difficile du recensement des électeurs dans l’est

La présidentielle en Rdc pourra-t-elle se tenir le 20 décembre 2023 ? Les opérations d’enrôlement des électeurs dans les provinces du Nord-Kivu, de l’Ituri et du Sud-Kivu ont démarré, ce jeudi, dans des conditions très délicates, dans une région infestée de groupes armés.« La qualité de la carte n’est pas bonne, mais l’important c’est d’avoir été enrôlée », commente Madeleine Matendo, une jeune habitante de Goma, rencontrée à la sortie d’un centre d’inscription dans la capitale provinciale du Nord-Kivu. Arrivée à 5 h, elle a pu repartir à 11h avec sa carte d’électeur. Ces opérations pré-électorales, appelées « enrôlement », ont commencé juste avant Noël dans la partie occidentale de la Rdc et le 25 janvier dans le centre et le sud-est. (Source : jeune Afrique)