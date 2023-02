Cote d'Ivoire: Agriculture : Conseil agricole- L'Anader célèbre ses 30 ans

Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani a présidé, le jeudi 16 février 2023, la célébration des 30 ans de l’Agence nationale d’Appui au Développement rural (Anader), leader du conseil agricole. Rapportent les sources officielles à Abidjan.

« La cérémonie que j’ai le plaisir de présider aujourd’hui marque le lancement de la célébration des 30 ans de l’Anader. Cette célébration nous donne une occasion solennelle de marquer une pause, pour jeter un regard rétrospectif sur le parcours de cette entreprise », a déclaré le ministre d’État.

Selon Kobenan Kouassi Adjoumani, depuis déjà 30 ans, l’Anader contribue à l’essor de l’agriculture ivoirienne et impacte positivement le développement local de notre pays.

Cette structure, a-t-il souligné, conduit plusieurs projets et programmes qui visent non seulement le développement des cultures, de la production animale et halieutique, mais aussi la transformation structurelle du milieu et l’amélioration de la santé communautaire au profit des populations rurales.

Il a rappelé les défis auxquels l’Anader doit faire face, notamment la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, la préservation de l’environnement, la maîtrise de l’eau, la résilience aux chocs extérieurs dont les changements climatiques, les crises de diverses natures...

Kobenan Kouassi Adjoumani a félicité publiquement les dirigeants actuels de l’Aander qui, en mobilisant les ressources nécessaires et en innovant par des stratégies plus adaptées et efficientes, ont permis à l’agence d’assurer le rôle de leader en conseil agricole.

Pour le directeur général de l’Anader, Dr Sidiki Cissé, sa structure est prête à jouer le rôle qui est le sien à travers la mise en œuvre du concept de pôle de développement agricole intégré, sur l’ensemble du territoire ivoirien aussi bien par les actions bien adaptées de bonnes pratiques agricoles que d’atténuation des effets des changements climatiques.

Pour rappel, l’Anader a été créée par l’État de Côte d’Ivoire en 1993, pour répondre aux sollicitations et besoins du monde rural dans le domaine du conseil agricole.