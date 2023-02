Sénégal: Bourse - Les trois indices phares de la BRVM enregistrent 6 jours de hausse ininterrompue

Les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré 6 jours de hausse ininterrompue au terme de la journée de cotation de ce jeudi 16 février 2023.

Cette embellie qui a débuté le jeudi 9 février 2023, s'est poursuivie ce 16 février.

C'est ainsi que l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a enregistré une progression de 0,81% à 102,04 points contre 101,22 points la veille. De son côté, l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a gagné 0,59% à 205,80 points contre 204,59 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a progressé de 0,55% à 106,29points contre 105,71 points la veille.

Concernant la valeur totale des transactions, elle est remontée d'un cran, passant de 489,639 millions de FCFA la veille à 767,091 millions de FCFA ce 16 février 2023.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une augmentation de 45,137milliards à 7656,348 milliards de FCFA contre 7611,211 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est restée stationnaire à 9748,941 milliards de FCFA.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d'Ivoire (plus 7,20% à 1 340 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 6,66% à 6 165 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 6,02% à 1 145 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 5 000 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 4,05% à 900 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,40% à 950 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 5,08% à 7 100 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 5,03% à 755 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,46% à 1 070 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 3,61% à 800 FCFA).