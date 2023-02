Congo-Brazzaville: Saint-Valentin - Des langues se délient

Chaque année sous tous les cieux est célébrée, le 14 février, la fête des amoureux. Au Congo, certains sont toujours emballés à l'idée de cette fête pendant que d'autres ne lui manifestent pas une attention particulière.

" De mon point de vue, la Saint- Valentin est une fête des jeunes. Les grandes personnes ont d'autres choses plus importantes à faire. Les sommes d'argent utilisées ce jour peuvent être consacrées à autre chose comme venir en aide aux veuves et aux orphelins ", a estimé Geneviève Mobo.

De son côté, Ermecia toubabou a argumenté: " On n'a pas besoin d'attendre un jour particulier de l'année pour faire un cadeau à son conjoint. Attendre le 14 février pour vouloir témoigner un tant soit peu d'amour à son ami pour la vie est ni plus ni moins qu'un acte d'égoïsme, car l'amour n'est ni quantifiable ni conditionnel. Il est plutôt permanent, spontané et incontrôlé. Il se manifeste tous les jours de la vie, pas un jour dans la vie ".

Alphonsine Mazou, fonctionnaire admise à la retraite, a indiqué quant à elle que le plus important dans la vie amoureuse, c'est de savoir qu'à tout moment il y aura toujours une personne qui compte ou qui comptera le plus à nos yeux. " Je me moque de savoir qu'il existe un jour dans l'année où on est censé se rappeler de son amoureux, de se faire des cadeaux et de se mettre dans un coin de la ville devant une bouteille de vin et du chocolat. Je respecte ceux et celles qui la célèbrent le 14 février, mais je les pleins ! Car chaque jour, pour les vrais amoureux, est un saint valentin ! ", a-t-elle déclaré.

Rappelons que le 14 février correspond, dans la religion romaine, aux "Lupercales ", fêtes faunesques se déroulant du 13 au 15 février. L'origine réelle de cette fête est attestée au XIVe siècle dans la Grande-Bretagne encore catholique où le jour de la Saint-Valentin du 14 février était fêté comme celui des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'apparier.

Restée vivace dans le monde anglo-saxon, comme Halloween, cette fête s'est ensuite répandue à travers le monde.