Congo-Brazzaville: A la découverte de... Williams Mafouta Kamba, un athlète à cheval sur le karaté et le football

Le jeune Williams, né en 2004, s'adonne depuis son enfance à la pratique du football et du karaté, même s'il totalise, à ce jour, une carrière enrichissante au niveau des arts martiaux.

Williams Mafouta Kamba rêve d'être une grande star sportive, faisant de son mieux pour concrétiser son souhait car il passe presque tout son temps à s'entraîner et apprendre sur ses sports préférés. " J'aime apprendre des nouvelles choses, et je ne suis pas trop fan de l'école ", avoue-t-il. Ne dit-on pas que tous les chemins mènent à Rome ?

Fils d'une sportive, il a commencé à pratiquer le karaté très tôt. Le jeune homme gravit les échelons petit à petit jusqu'à convaincre ses entraîneurs qui l'ont permis de participer aux compétitions de sous ligue, de la ligue, aux championnats nationaux et africains. Il compte ainsi plusieurs médailles nationales et internationales au karaté avec les Diables rouges.

Cependant, au football, il a joué dans différents clubs mais sa carrière peine à décoller. Il est actuellement dans un centre de formation, Ujana Sport Event de Kinshasa, où il veut démarrer réellement sa carrière de footballeur.

" J'ai commencé le karaté à l'âge de 9 ans et le football à environ 5 ans. Au karaté, c'est au club Académie que je suis formé. Mon rêve, en tant qu'athlète, consiste à marquer positivement les esprits. Au niveau du football, je n'ai pas encore reçu de récompense, par contre au karaté, j'ai eu à remporter plusieurs médailles en or, en argent et en bronze, notamment en kata comme en Kumité à l'échelle nationale. Le plus important à retenir est que j'ai participé à deux championnats d'Afrique, à Tanger (Maroc) en 2020, catégorie cadet Kumité -57kg où j'ai fini 2e, et au Caire (Égypte) en 2021, catégorie junior Kumité -76kg. J'avais occupé la 3e place et une autre 3e place en équipe Kata junior. J'ai également participé au championnat d'Afrique centrale zone 4 2021, à N'Djamena (Tchad), et j'ai fini 1er dans la catégorie junior Kumité -76kg", indique-t-il.

Selon lui, le développement des disciplines sportives au Congo passe par la mise en œuvre d'une véritable politique nationale de soutien et d'accompagnement sportif en misant sur l'investissement au niveau des jeunes athlètes.