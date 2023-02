Congo-Brazzaville: Petites escapades dans Brazzaville - Loutassi - Moungali - Poto-Poto

Les transports en commun, plus qu'un moyen de déplacement, sont à Brazzaville une véritable culture avec ses codes propres et ses acteurs majeurs. Leaders dans l'art de transporter les âmes et leurs corps dans le confort, les Coasters, climatisés, sont encore les moyens les plus plébiscités.

La ligne de Maya-Maya - Loutassi - Commune Moungali - Poto-Poto, section d'une boucle aux paysages mixés, offre à ses passagers une expérience typiquement brazzavilloise à multiplier.

A Brazzaville, le déplacement en bus est un kif financier : 150 FCFA pour aller presque partout et aussi loin qu'il est possible de le faire selon le trajet établi. 150, ce n'est pas beaucoup mais cela permet beaucoup. Mais encore dans quelles conditions ? Hiace, "Cent-cent", picnics donnent souvent mal à la tête; pardon, aux fesses, au dos et aux pieds. Alors quand votre ligne vous permet de prendre un Coaster climatisé, c'est presque un moment de fête, tout du moins de soulagement.

La ligne de Loutassi offre plus que du soulagement: "Mandjanri", Fally Ipupa dans les oreilles, on est bien. Tous les bus devraient être des Coasters. C'est presque de l'ordre de la dignité des personnes simplement. Refonte, réforme, vidons Brazzaville des bus bras-cassés et créons des routes où les Coasters peuvent passer, peuvent chiller!

Dans les Coasters, bon, on l'avoue, on se sert un peu. Mais c'est toujours cette envie de gagner qui font les transporteurs nous serrer comme des sardines au fond d'une boîte pourtant pas besoin... Où le chill est, l'art et la manière de faire devraient suivre.

Sauf si pénurie de fuel comme en ce moment, se déplacer devrait être une odyssée. Apercevoir le bel aéroport en forme de vague au virage Maya-Maya, voir les boutiques et maisons haut de gamme des Plateaux 10 maisons avec leur station Total, juste genre sortie des Etats-Unis d'Amérique. Quand on descend à Moungali, on pense aux soeurs qui font fondre leurs coeurs à ces messieurs, sauf quand elles ne vendent pas de la sauce au marché. Poto-Poto, tableau aux mille couleurs dont l'arrêt Mbakas, en parterre de la terrasse Mavoula, donne envie de rester ici et d'y mourir après avoir visité Poto-Eiffel bien-sûr. Centre-ville, on revient dans des lignes épurées, des passagers au style pro et affiné. On remonte lentement et doucement vers Bacongo, Marché Total: The place to be.