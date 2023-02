Afrique: Slam - Mwasi Moyindo pose ses valises en Guinée

La quatrième édition du festival Les slameurs de l'ombre se tiendra en Guinée Conakry, du 9 au 11 mars prochain, sur le thème " Slamer la femme ". Une occasion pour la jeune slameuse congolaise, Mwasi Moyindo, de porter encore haut son combat pour les droits de la femme.

Par sa poésie lyrique, Mwasi Moyindo fera, au cours du festival Les slameurs de l'ombre, une plaidoirie pour le respect des autres et de leurs choix. Lors de cette rencontre, des énergies seront rassemblées pour dénoncer les violences faites aux femmes, d'une part, et exhorter les femmes au leadership féminin. La femme, dit Mwassi Moyindo, doit se prendre en charge, tout en jouant un rôle prépondérant dans le développement et le rayonnement des pays africains.

La participation de Mwasi Moyindo à ce festival, son premier événement de cette année, est le résultat de son travail après ses lettres de noblesse avec ses singles "Zala yo", "Luzolo", "Ya bibo" inscrits dans l'Afro hit des platines de Radio France internationale et dans Deezer, Spotify et autres plateformes où Mwassi Moyindo a su transmettre par ses sessions live sur YouTube des vibrations et des sonorités envoutantes.

L'honneur revient à la Guinée de vivre l'ambiance inédite avec la jeune artiste congolaise. Tel un griot qui ne véhicule pas seulement une connaissance mais toute une énergie profondément ancrée dans les racines de la culture africaine, dans la rumba et également dans des notes et expériences plus ancestrales, traditionnelles, dans un mélange où le public guinéen aura envie d'écouter et réécouter ses chants.

Prendre les mots, les mettre en poésie pour dénoncer les maux et emmener à une éventuelle prise de conscience, telle est la définition accordée au slam par Théresa Diakunua alias Mwasi Moyindo. La jeune slameuse, aussi musicienne et comédienne, s'est toujours sentie fière de brondir son identité africaine et de vulgariser sa richesse, sa différence culturelle à travers sa passion pour l'art. c'est donc dans un style personnalisé qu'elle renouvelle son expérience artistique en y adjoignant chant et musique. Cet art hybride qu'elle nomme "Slam acoustique" permet à ses textes, souvent engagés et très lyriques, d'emmener le public dans un univers poétique, à la confiance de la tradition et de la modernité.

Originaire des deux Congo, Mwasi Moyindo est née en 1997 à Brazzaville. Après son baccalauréat, elle a débuté des études de sociologie à l'Université Marien-Ngouabi avant de se lancer dans le théâtre et le slam.