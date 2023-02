Angola: L'Angola et la Tanzanie signent des instruments juridiques

Addis — Abeba (Des envoyés spéciaux) - L'Angola et la Tanzanie ont signé ce jeudi, à Addis-Abeba, en Éthiopie, deux instruments juridiques qui marquent la relance de la coopération bilatérale entre les deux États.

Il s'agit du Mémorandum d'Entente pour la création d'une Commission bilatérale entre les deux pays et l'autre sur la Coopération entre l'Académie diplomatique "Venâncio de Moura" et le Centre des affaires étrangères de la Tanzanie.

Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, et la ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la République Unie de Tanzanie, Stergomena Lawrence Tax, ont été les signataires des instruments juridiques susmentionnés.

Le premier accord vise à établir un mécanisme de consultations bilatérales au niveau diplomatique, afin de promouvoir et d'élargir la coopération économique, sociale, scientifique, technique et culturelle et à mettre en place une Commission bilatérale entre les deux pays.

Le second vise à maintenir un échange actif d'informations sur leurs programmes d'études respectifs, cours, séminaires et autres activités académiques pertinentes, en particulier celles faisant référence à des pratiques innovantes qui répondent aux demandes actuelles de renforcement des capacités.

Les deux instruments juridiques ont été signés en marge de la 42e Session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, qui se tient depuis mercredi dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

Le ministre Téte António a souligné, à cette occasion, l'importance de la signature de ces accords, rappelant l'importance des relations historiques de l'Angola avec la Tanzanie, depuis la lutte pour l'indépendance.

Pour le ministre angolais des Relations extérieures, la signature de ces instruments juridiques représente le comblement d'une lacune qui existait, jusqu'à présent, entre les deux pays.

"La Tanzanie a toujours été à nos côtés, mais, cependant, nous n'avions pas d'accord qui crée la Commission mixte bilatérale, qui nous permettra d'œuvrer à la signature d'instruments juridiques dans différents domaines. C'est pratiquement une voie qui a été ouverte aujourd'hui", a-t-il souligné.

Le ministre a rappelé que la République-Unie de Tanzanie avait accueilli, dans le passé, non seulement de nombreux compatriotes angolais pour apprendre la langue anglaise, mais aussi pour se former en tant que diplomates.

A son tour, la ministre tanzanienne des Affaires étrangères, Stergomena Lawrence Tax, a souligné que les accords sont très bénéfiques pour les deux pays, car ils renforceront la coopération bilatérale.

"L'Angola et la Tanzanie sont deux pays membres de l'Union africaine et de la SADC, par conséquent, nous continuerons à coopérer également dans le cadre multilatéral. L'unité est notre force et nous devons être de plus en plus unis", a déclaré la diplomate tanzanienne.

La Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est, bordé au nord par l'Ouganda et le Kenya, à l'est par l'océan Indien, au sud par le Mozambique, le Malawi et la Zambie, et à l'ouest par la RD Congo, le Burundi et le Rwanda. Le pays comprend l'archipel de Zanzibar, situé dans l'océan Indien.

Ministère de la Santé et le PEPFAR renforcent leur partenariat technique

Le ministère de la Santé de la République d'Angola a renforcé, à Addis-Abeba, en Éthiopie, le programme d'assistance technique pour le VIH/SIDA dans le pays avec le Plan présidentiel d'aide d'urgence des États-Unis à la lutte contre le Sida (PEPFAR).

S'adressant à la presse angolaise, à Addis-Abeba, la ministre de la Santé, Sílvia Lutukuta, a fait savoir que le soutien à l'assistance technique pour lutter contre le VIH/SIDA, que le PEPFAR fournit à l'Angola, pourrait passer de 13 à 23 millions de dollars.

Sílvia Lutukuta a informé que le ministère de la Santé préparerait un plan solide pour le soutien communautaire, la surveillance, le traitement et le suivi des patients atteints du VIH/SIDA dans le pays.

La ministre a souligné que la question du VIH/SIDA en Afrique était devenue un défi majeur, rappelant que dans le monde, rien que l'année dernière, 600.000 personnes sont mortes de la maladie et 400.000 de ces personnes se trouvent en Afrique.

Le Plan d'aide d'urgence contre le SIDA (PEPFAR) a été créé il y a environ 19 ans par le président américain George W. Bush.

Le PEPFAR s'est associé à des pays et des communautés pour apporter espoir et guérison à des millions de personnes dans le monde.

Au cours des deux dernières décennies, les États-Unis ont investi 100 milliards de dollars pour transformer la riposte mondiale au sida en soutenant le PEPFAR et en tant que plus grand donateur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Le PEPFAR a sauvé plus de 21 millions de vies, prévenu des millions d'infections par le VIH et aidé au moins 20 pays à maîtriser l'épidémie de VIH ou à atteindre leurs objectifs de traitement du VIH.

