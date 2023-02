Congo-Kinshasa: Intimidations du M23 à Top Congo FM et aux radios communautaires, Patrick Muyaya - " Nous ne céderons pas aux menaces !"

Le Ministre de la Communication et Médias a tenu une réunion avec le Président de la Fédération des radios communautaires et le patron de la radio Top Congo FM. Au menu de leurs échanges, les intimidations du M23 envers les radios communautaires émettant à Rutshuru dans le Nord Kivu.

Au sortir de cette rencontre, le ministre Muyaya est formel : " Nous ne céderons pas aux menaces du M23 ".

" Les terroristes du M23 veulent reproduire le modèle Rwandais en RDC, ce qui ne sera jamais le cas. S'attaquer aux médias, les intimider, confisquer et leur imposer des heures d'antenne pour faire passer un message propagandiste, ça ce n'est pas la République démocratique du Congo ! ", a insisté le Porte-parole du Gouvernement.

Et d'ajouter : " Les professionnels de média sont intimidés, des heures d'antenne confisquée et coupées. En tant que gouvernement, il était question d'exprimer notre soutien et de saluer le travail patriotique qui est fait par ces radios. Car s'ils sont coupés, c'est à cause de leur engagement à la patrie ".

A son tour, Christian Lusakueno, Patron de la radio Top Congo FM, est intervenu en ces termes : " Nous avons été traités faussement de média de la haine, c'est déjà une indication de l'esprit qui hante les autres. Top Congo a toujours fait un travail de qualité qui est relayé par les médias communautaires ou de proximité qui disent les réalités de leur coin respectif.

Top Congo ne peut pas être qualifié de radio de la haine. Nous sommes une radio qui, non seulement fait intervenir tout le monde, mais interdit la diffusion de tous propos injuriants. Nous sommes une radio de paix et il n'est pas dans notre vocabulaire de tenir des propos dont nous sommes aujourd'hui accusés. Cette accusation fait suite au fait que Top Congo qui ne fait échos que de réaction de l'armée puisse donner de la parole à une organisation qualifiée de terroriste au niveau international. Cela ne se fera pas ", a-t-il insisté.

Mesures idoines

" Il y a de mesures qu'il faut effectivement prendre. Nous verrons dans quelle mesure exprimer notre solidarité à ces médias, nous verrons dans la mesure du possible comment poser un geste en faveur de ces médias touchés, comment leur apporter un appui technique. Tout ce qui se fait, est documenté et il y aura un temps pour la justice et un temps pour la réparation ", a souligné le Ministre Muyaya.

Un message à la population

A la population de ce coin confronté à cette situation de guerre, le ministre au nom du gouvernement adresse un message de solidarité. " D'abord, nous comme gouvernement, notre message est de dire notre solidarité. Nous sommes autant préoccupés qu'eux sur la situation. Nous sommes sur tous les fronts. A la fin, nous sommes sûrs que la RDC va gagner.

Présent à cette rencontre, le président de la fédération des radios communautaires a encouragé tous les professionnels de médias de Rutshuru et toute la partie est confrontée à la guerre.Nous les encourageons à endurer en dépit des intimidations, de pillages et autres. Qu'ils continuent à travailler dans le professionnalisme tout en s'engageant pour la paix à l'est de la RDC.

Nous leur demandons de continuer à travailler, à produire, à diffuser le message sur le retour de la paix ", a-t-il expliqué.

(Avec la Cellule de communication du Ministère)