Congo-Kinshasa: Identification et enrôlement des électeurs dans l'AO3, Sud-Kivu - Le personnel de la CENI prêt pour le lancement de l'opération

Le Rapporteur Adjoint de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Paul Muhindo, séjourne à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu, pour la sensibilisation à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'aire opérationnelle 3 qui débute ce jeudi 16 février 2023, conformément au calendrier rendu public en novembre 2022.

Avant de lancer officiellement cette opération, ce membre du bureau Kadima a pris langue avec le Gouverneur du Sud-Kivu et ce, avant de rencontrer la Société civile composée de responsables locaux de l'ECC et l'Eglise catholique.

"Nous sommes venus nous entretenir avec le Gouverneur, M. Théo NGWABIDJE. Il vous souviendra que nous étions ici récemment et nous avions évidemment sollicité l'accompagnement des autorités locales, dans le cadre du déploiement du personnel et du matériel de la CENI dans cette province, faisant partie de l'aire opérationnelle trois dont l'enrôlement débutera ce jeudi 16 février 2023.

Notre demande avait trouvé gain de cause. Raison pour laquelle, nous sommes venus remercier le Gouverneur pour cet accompagnement. Nous avons profité de l'occasion pour aborder la question de la sécurisation de tous les centres d'inscription et il nous a également rassuré que la Police Nationale Congolaise va se déployer avec tous les dispositifs nécessaires, dans tous les centres d'inscription pour encadrer le déroulement de cette opération", a indiqué le Rapporteur adjoint de la CENI.

"Cette réunion était importante et nécessaire avant de pouvoir commencer l'opération dans 48h. Il fallait que nous puissions nous rassurer que le personnel et matériel sont disponibles et que l'ensemble des enseignements donnés aux agents étaient convenablement assimilés pour pouvoir rendre à la population un service de qualité à partir de ce jeudi. C'est pour moi une opportunité d'appeler la population à venir nombreux se faire enrôler parce que la CENI a déjà tout apprêté pour démarrer l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs ce jeudi au Sud-Kivu ", a-t-il conclu.

A l'issue des échanges qu'il a eus, il s'est entretenu avec le corps académique de l'Institut supérieur pédagogique et les étudiants, prenant langue également avec l'autorité ecclésiastique locale et le président provincial de l'Eglise du Christ au Congo (ECC). " Le Rapporteur Adjoint de la CENI est venu expliquer aux professeurs et aux étudiants comment va se dérouler l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la région Est. Tous ont été édifiés et satisfaits des assurances via les réponses qu'il a données.

Ce qui nous intéressait ici dans notre localité, c'est la question de la fraude, vu que nous sommes dans un environnement où les infiltrations des étrangers sont à craindre. Et pour nous exprimer à travers les élections, il faudrait que nous soyons massivement enrôlés. Je lance donc un appel à tous nos étudiants de se soumettre à cette opération pour pouvoir faire face à cette responsabilité de choisir librement nos dirigeants ", a indiqué le Directeur Général de l'ISP/Bukavu, le Professeur Espoir BULANGALIRE RUHIGITA MAJAGIRA.

"Le Rapporteur Adjoint de la CENI a sollicité la rencontre avec l'autorité ecclésiastique de l'archidiocèse de Bukavu et comme l'archevêque est empêché, en ma qualité de vicaire général, j'ai dû le représenter et l'écouter. Et nous avons parlé de la sensibilisation pour que la population puisse s'enrôler ", a souligné l'Abbé Chancelier Delphin AMALI BUKUNGUTA.