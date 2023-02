Afrique: Le Conseil exécutif de l'UA poursuit les travaux de sa 42ème session en prélude au Sommet de l'Union avec la participation du Maroc

Le Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) poursuivait jeudi à Addis-Abeba, les travaux de sa 42ème session ordinaire avec la participation du Maroc, en prélude au Sommet de l'Union prévu les 18 et 19 février courant.

Le Maroc est représenté à cette 42ème session par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.Cette session qui se poursuit à huis clos, se penche entre autres sur le projet d'ordre du jour, les projets de décisions, déclarations et recommandations pour examen par les chefs d'Etat et de gouvernement lors du 36ème Sommet de l'organisation panafricaine prévu samedi et dimanche.

Le Conseil exécutif examine notamment le rapport de la 45ème session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP), le rapport annuel sur les activités de l'Union et de ses organes, le rapport sur l'opérationnalisation du CDC Afrique, le rapport d'étape sur l'établissement et l'opérationnalisation de l'Agence africaine des médicaments (AMA) et le rapport annuel sur la mise en œuvre des activités de la feuille de route de l'UA pour l'année 2022 sur le thème de l'alimentation. La réunion se penche également sur la note d'orientation et la feuille de route du thème de l'année 2023 "Accélération de la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) ", le rapport sur la situation sociale et humanitaire (situation humanitaire et agence humanitaire) et le rapport d'évaluation du premier plan décennal de mise en œuvre et d'élaboration du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2063.