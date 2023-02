Seychelles: Le meilleur du poisson des Seychelles - Ll'AFPES exposera à Seafood Expo Global 2023

Un groupe de transformateurs et d'exportateurs de poisson des Seychelles cherche à éliminer les intermédiaires et à traiter directement avec les acheteurs et les importateurs en participant à la Seafood Expo Global 2023 à Barcelone, en Espagne, du 25 au 27 avril.

La présence de l'Association des transformateurs et exportateurs de poisson des Seychelles (AFPES) à l'exposition s'est fait par la signature d'un protocole d'accord (MoU) avec la Seychelles Fishing Authority (SFA). L'accord a été signé par le directeur général par intérim de la SFA, Philippe Michaud, et le président de l'AFPES, Louis Bossy.

Dans le cadre du protocole d'accord, les deux parties conviennent de co-participer à la Seafood Expo Global où la SFA a alloué un budget de 33 000 € directement aux Seychelles et à l'AFPES exposant à cet événement. La contribution provient du Fonds de soutien sectoriel de l'UE, qui est consacré au développement de l'industrie de la pêche aux Seychelles.

Le budget total nécessaire pour réserver le stand du salon s'élevant à 53 624 euros, l'association s'engage également dans le cadre de la convention à trouver ou financer le solde du budget nécessaire.

Après la cérémonie de signature, M. Michaud a souligné que la SFA espère que l'association "utilisera au mieux ces fonds et qu'il y aura de réels avantages tangibles pour les Seychelles, les pêcheurs et l'industrie".

M. Bossy a partagé que la présence de l'association à l'exposition aidera à placer les Seychelles à un autre niveau en ce qui concerne l'exportation et la transformation du poisson.

Les Seychelles ont déjà participé une fois au Seafood Expo Global en mai 2016 à Bruxelles, en Belgique.

"Nous sommes convaincus que notre secteur local, composé principalement de nos secteurs de la pêche semi-industrielle et artisanale, est le plus durable qui puisse exister. Nous en sommes fiers, mais en même temps, être durable peut également être économiquement non durable en raison du volume que nous capturons. Il est grand temps que nous, en tant que transformateurs locaux, tirions le meilleur parti du petit volume que nous avons ", a déclaré M. Bossy.

Il a expliqué que "le fait d'être directement exposé aux clients nous donnera la possibilité d'exposer nos produits et leur valeur car passer par un intermédiaire ne donne pas de valeur à l'origine du produit".

Le Seafood Expo Global est considéré comme le principal et le plus grand événement mondial du commerce des produits de la mer et il rassemble des acheteurs, des fournisseurs et d'autres acteurs de l'industrie des produits de la mer de plus de 160 pays. C'est une occasion pour les participants de rencontrer des fournisseurs existants, de trouver de nouveaux produits et de réseauter avec d'autres professionnels de l'industrie.

Fondée en 2017, l'AFPES rassemble les principaux transformateurs et exportateurs de poisson de la nation insulaire, qui visent ensemble à renforcer le deuxième pilier de l'économie des Seychelles - la pêche.

Les membres de l'AFPES exportent des produits de la mer frais et surgelés vers diverses régions telles que les États-Unis, l'UE, le Moyen-Orient, l'Asie et l'Afrique. Leurs offres de produits comprennent les prises accessoires congelées capturées par les thoniers industriels, le poisson frais capturé par les palangriers semi-industriels, les crabes frais et les concombres de mer séchés principalement destinés à l'exportation vers l'Asie.