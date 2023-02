Congo-Kinshasa: Haut Katanga - La CENI révoque plus de 10 agents pour corruption

Une dizaine des personnes ont été révoquées et les autres le seront au fur et mesure qu'elles sont dénoncées, a déclaré mercredi 15 février Mymy Fabienne Mukulomoya, secrétaire exécutive de la Commission électorale nationale indépendante du Haut-Katanga à Radio Okapi. Pour elle, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs sont gratuites. Tous ceux qui se compromettent sont sanctionnés.

" La population, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile nous informent et se plaignent qu'il y a le monnayage partout dans les centres du Haut-Katanga en général et surtout à Lubumbashi. Malheureusement, les personnes qui nous saisissent ne nous apportent pas de preuves adéquates pour nous permettre d'orienter notre décision ou de sanctionner un certain nombre des gens. Ça nous permet quand même d'amorcer les procédures d'enquêtes et c'est ce qu'on a fait ", a indiqué Mymy Fabienne Mukulomoya.

Elle dit avoir pris de mesures pour sanctionner les personnes impliquées dans ce genre de pratiques :

" Là, je peux vous avouer que nous avons déjà au-delà d'une dizaine de personnes qui ont été révoquées parce que la personne qui en est dehors de notre éthique et déontologie ne peut pas travailler à la CENI et les enquêtes sont ouvertes pour d'autres personnes. Nous avons des réunions régulièrement avec les agents de la chaine opérationnelle et c'est sur base de leurs rapports que nous sommes en train de prendre toutes des décisions de révocation ".