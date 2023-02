Congo-Kinshasa: Est de la RDC - La CENCO recommande au Président Tshisekedi de consolider la cohésion nationale et de raviver l'esprit patriotique

Le comité permanant de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) recommande au Président Félix-Antoine Tshisekedi de de consolider la cohésion nationale et de raviver l'esprit patriotique pour mettre fin à la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie Est du Pays.

Dans un mémorandum adressé le 8 février au Président de la République et publié ce jeudi 16 février, les évêques de la CENCO se disent disposés à apporter leur contribution à toute initiative qui aura pour finalité de garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, la stabilité de l'Etat et de ses institutions, la paix sociale. Ils réitèrent également l'appel du chef de continuer la mobilisation des forces à l'interne en incitant les jeunes à s'enrôler dans l'armée, tout en cherchant l'appui de l'extérieur.

" Nous avons l'impression que la population congolaise est prise au piège entre guerres d'influence et la bataille pour le contrôle de ses ressources naturelles. Ces événements dramatiques ne participent-ils pas à la mise en œuvre du plan de balkanisation de notre pays ? ", s'interrogent les évêques.

Les prélats catholiques saluent la diplomatie de Felix Tshisekedi et les efforts déployés par le Gouvernement pour venir à bout de l'insécurité et contrecarrer le projet de balkanisation de la RDC.

Les évêques estiment que pour lutter contre les forces négatives qui sèment la désolation à l'Est du pays, il est nécessaire d'obtenir l'appui de leurs communautés de référence afin de les persuader de déposer les armes.

Ainsi, l'Eglise catholique pourrait s'appuyer sur ses Commissions Justice et paix pour impliquer ces communautés de référence, peut-on lire dans le document. Face à cette menace sécuritaire, les évêques pensent qu'il est opportun de contrôler certains leaders d'opinion qui s'illustrent par leurs propos désobligeants et les acteurs politiques qui diffusent les discours d'incitation à la haine et à l'exclusion.

Des recommandations

Il importe également de mettre en place un cadre national large en vue d'évaluer les accords et les alliances qui constitueraient des pesanteurs dans les efforts pour sauver la patrie en vue d'arrêter de nouvelles stratégies. Ils demandent aussi de protéger et prêter une assistance durable aux déplacés et aux humanitaires travaillant dans les zones de conflit.

Face au soupçon de corruption et de détournement des fonds alloués aux soldats, particulièrement ceux qui sont au front, les évêques de la CENCO proposent de renforcer le dispositif de suivi et de contrôle ainsi que de poursuites judiciaires à l'égard de tout contrevenant.