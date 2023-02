Sénégal: Tournée du Réseau des Elus Locaux du Sénégal à Guediawaye - Ousmane Sonko veut booster le budget de la ville de 2 à 15 milliards F CFA

Dans le cadre de ses tournées auprès de ses collègues maires membres du Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS), le leader de Pastef et maire de Ziguinchor Ousmane Sonko était hier, mercredi 15 février à Guédiawaye. Accueilli par le maire Ahmed Aïdara et une foule de partisans, Ousmane Sonko a déploré la faiblesse des 2 milliards F CFA de budget de la ville de Guédiawaye avant de proposer à son collègue, Ahmet Aïdara un "partage d'expériences " afin de faire passer cette enveloppe financière au moins à 15 milliards F CFA . Par ailleurs, le président du Réseau des élus locaux du Sénégal a également exhorté ses collègues maires du département de Guédiawaye à ne pas s'embourber dans des affaires de spoliation foncière et de détournement.

Le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko et non moins président du Réseau des élus locaux du Sénégal (REELS) poursuit ses tournées auprès de ses collègues membres de cette organisation. Après les communes des Parcelles assainies, de Fass Gueule Tapée, de Colobane et de la Patte d'Oie, c'est au tour de celle de Golf Sud et la ville de Guédiawaye d'accueillir hier, mercredi 15 février, le leader du parti Pastef. A la ville de Guédiawaye où il a été accueilli par le maire Ahmed Aïdara et une foule de partisans, Ousmane Sonko a invité ses camarades maires de Yewwi askan wi à tout faire pour ne pas trahir la confiance des populations qui les ont " investis de leur confiance " en leur donnant non seulement deux communes et la ville mais aussi deux sièges de député.

" Cette confiance, on doit la mériter. Nous avons une responsabilité sur votre manière de gérer la mairie. Votre réussite est notre réussite et vice-versa.", a-t-il lancé. Loin de s'en tenir-la, le président du Réseau des élus locaux du Sénégal a également exhorté ses collègues maires du département de Guédiawaye de ne pas se mêler dans des affaires de spoliation foncière et de détournement. " Je vous demande d'identifier le patrimoine de la ville et de le rendre à la mairie pour que ça soit bénéfique aux populations de Guédiawaye ", a-t-il appelé.

Poursuivant son propos, le président du Réseau des élus locaux du Sénégal tout en réitérant la disponibilité du REELS à accompagner ses collègues, a déploré les 2 milliards F CFA de budget de la ville de Guédiawaye. " Il est inconcevable que le budget de la ville de Dakar soit 26 fois supérieur à celui de la ville de Guédiawaye. "Dakar ne peut pas avoir 53 milliards de budget, alors que le budget de la ville de Guédiawaye ne dépasse pas 2 milliards. Ce n'est pas normal. Le budget de la ville de Guédiawaye devait atteindre au moins 15 milliards F CFA ", a-t-il estimé avant de proposer à son collègue, Ahmet Aïdara, un "partage d'expériences " afin dit-il de corriger cette insuffisance de l'enveloppe financière.

"Nous allons, ensemble, élaborer une stratégie basée sur la communication avec les populations et la collaboration avec l'Administration, que ce soit le Trésor et les Impôts et domaines. Je suis convaincu que si on élabore une bonne stratégie au bout de deux ans, même si on n'atteint pas la barre des 15 milliards de budget, on ne sera pas loin de cet objectif ", a-t-il assuré.

Loin de s'en tenir-là, le leader de Pastef a également préconisé à ses collègues, la revue de la nomenclature du budget des collectivités qui, selon lui, est souvent dominée à 80 % des ressources affectées au fonctionnement. " À Ziguinchor, par exemple, à mon arrivée, 82 % du budget étaient consacrés au fonctionnement. En 2023, on a inversé la tendance avec 67 % du budget affectés aux investissements", souligne-t-il.