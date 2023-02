Ile Maurice: Beach volley - Gilbert Alfred/Akash Doobraz évidemment !

Pas d'erreur pour le duo Gilbert Alfred/Akash Doobraz lors de la première manche du National Tour 2022-2023 de beach volley. Ils se sont imposés, dimanche dernier à Flicen-Flac, comme ils l'avaient fait lors du tournoi de reprise le 18 décembre de l'année dernière au même endroit.

Douze équipes masculines ont pris part à cette première manche du National Tour. Elles ont été réparties en quatre poules de trois. Par la suite, les premiers de chaque poule ont obtenu leur billet pour les demi-finales. Ainsi, Alfred et Doobraz ont battu Pascal Ava et David Carcasse en deux sets, 21-18 et 21- 16, tandis qu'Evans Sauteur et Fabrice Pierre-Louis ont disposé de Yannick Paul et Darren Paul, 21-5 et 21-19.

En finale, Alfred et Doobraz se sont imposés en deux manches face au duo Sauteur/ Pierre-Louis, 21-19 et 21-4. Dans le match pour la troisième place, la victoire est revenue à la paire Carcasse/Ava. Elle avait remporté le premier set 21-15 et à la suite de la blessure de Yannick Paul, a enlevé le second sur tapis vert (21-0).

En féminin, quatre paires s'étaient inscrites mais seulement deux se sont présentées. Elles se sont affrontées lors d'une finale directe. Liza Bonne et sa coéquipière espagnole, Rocio Quiros Gil, l'ont emporté face au duo Annelise Blackburn/ Olivia Sénèque en deux sets, 21-8 et 21-12. Une très faible participation due au fait que la plupart des beach-volleyeuses font aussi du volley en salle et qu'elles se préparent en vue du Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7) qui aura lieu à Maurice du 25 février au 4 mars.