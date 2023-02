Soudan: Daglo arrive à Nyala

Nyala — Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition (CST), le commandant des forces de soutien rapide, le général Mohammed Hamdan Daglo, est arrivés aujourd'hui jeudi à Nyala, capitale de l'État du Sud-Darfour.

Il a été reçu à l'aéroport de Nyala par le Wali par intérim de l'État du Sud-Darfour, Hamid El Tijani Hanoon, le comité de sécurité de l'État et un certain nombre des dirigants politiques et d'administrations civiles.

La visite du vice-président du CST a pour but de se familiariser avec la situation sécuritaire et humanitaire dans l'État, de suivre la mise en œuvre des décisions qu'il a prises concernant la réalisation de la sécurité et de la stabilité et de suivre les résultats des comités d'enquête sur les événements qui se sont déroulés dans la localité de Bileil.

La délégation accompagnant le vice-président du CST comprend le commandant des forces terrestres, le général de corps d'armée Rashad Abdel-Hamid, le représentant des forces de police, le général de corps d'armée Mohamed Ibrahim Awadallah, le représentant du service des renseignements généraux, le général de division Abu-Obeida Mirghani Fadl et un certain nombre de dirigeants militaires et chefs de l'administration indigène.

