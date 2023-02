Soudan: Les représentants des comités tripartites, quatuor et l'UE saluent les résultats de l'atelier de l'Est

Khartoum — L'ambassadeur de Suède au Soudan et le représentant de l'Union européenne, l'ambassadeur Saine Burgstaller, s'est adressé, mercredi à la séance de clôture de l'atelier sur la feuille de route pour la stabilité politique et sécuritaire et le développement durable dans l'est du Soudan, appelé à tous les participants à l'atelier à travailler pour la réalisation de la stabilité politique et du développement durable au Soudan.

L'ambassadrice a affirmé que les principes généraux de l'accord-cadre établissent clairement que la citoyenneté affirme l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination sur la base de la couleur, de la race ou de la région, expliquant que la question de l'Est est l'une des les cinq principes stipulés dans l'accord-cadre pour une application plus poussée afin de parvenir à la stabilité et à la sécurité au Soudan d'une manière qui réalise une paix juste, le partage du pouvoir et de la richesse en plus de réaliser le développement tout en préservant les droits constitutionnels des citoyens de l'est région.

Pour sa part, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan, Volker Perthes, qui s'est exprimé au nom du mécanisme tripartite, a déclaré que la participation de plus de 150 hommes et femmes des États de l'Est, confirmant la préoccupation des peuples de l'Est dans leur cause et leur désir de contribuer efficacement à trouver des solutions aux problèmes de la région et à bâtir un avenir meilleur pour l'Est du Soudan.

Volker a déclaré que le rassemblement des peuples de l'Est dans une même salle leur a permis de faire face à des différences disparates et d'échanger des points de vue dans le cadre d'un dialogue clair, franc et approfondi sur des questions dont l'objectif est de parvenir à un développement durable pour tous dans le domaine de la santé, l'eau et l'éducation, en particulier pour les femmes, et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes.

Volker s'est félicité des recommandations formulées par l'atelier à la fin de ses travaux.

D'autre part, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Soudan, Giles Lever, qui s'est exprimé au nom du Quatuor, a déclaré que la participation de représentants des États de l'Est à cet atelier, discuté des questions économiques, sociales et de sécurité et des besoins de développement, représentait une occasion importante de s'attaquer aux causes et les défis qui ont épuisé les États de l'Est, faisant allusion à leur soutien et leur coopération continue avec l'accord-cadre pour parvenir à la transformation démocratique et à la transition politique en tant que voie optimisée pour le gouvernement de la ville. Fin TH