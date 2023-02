Congo-Kinshasa: Est de la RDC - A Bukavu, l'enrôlement des électeurs débute entre impatience et insatisfactions

À Bukavu, capitale du Sud-Kivu, la campagne d'enrôlement des électeurs en vue des prochaines échéances politiques en RDC a débuté ce 16 février 2023, comme dans six autres provinces du Nord et de l'Est du pays. Sur place, des habitants venus s'enregistrer oscillaient entre impatience et insatisfaction. Reportage.

En République démocratique du Congo (RDC), la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a lancé ce 16 février 2023, l'opération d'enrôlement des électeurs dans la troisième zone opérationnelle du pays.

Cette phase prend en compte sept provinces de l'Est et du Nord de la RDC, notamment le Sud-Kivu et le Nord-Kivu, le Maniema, l'Ituri, Tshopo ainsi que le Haut-Uele et Bas-Uele.

Au Sud-Kivu, les bureaux ont ainsi ouvert leurs portes et plus de 3 millions de personnes sont attendues. Mais déjà, dès le premier jour à Bukavu, des couacs ont été enregistrés.

Malgré l'engouement observé depuis l'ouverture des centres très tôt à 7 h, des centaines d'habitants de la ville, qui ont attendu presque toute la journée, exprimaient ainsi leur impatience en début de soirée.

Accroché au portail du site d'enrôlement à l'Athénée d'Ibanda dans le quartier Ndendere, Claude Kashemwa, la quarantaine révolue, se plaint : " Ça me gêne. Je suis ici depuis 5 h, il est déjà 15 h, et ils ne sont pas encore arrivés à mon numéro 49. Ils n'ont qu'une seule machine. Quand quelqu'un entre, il y passe trop de temps. Je viens de passer la journée ici. Pourtant, nous vivons au jour le jour. Ma famille risque de passer une nuit blanche. "

Le secrétaire exécutif provincial de la Ceni se veut rassurant

Un peu plus loin, sourire aux lèvres, Lucien Mpole sort de la salle, pousse un " ouf " de soulagement pour sa nouvelle carte, mais il n'est pas du tout content de sa photo : " Quand j'étais dans la salle, ça a pris au moins 15 minutes. Ce n'est même pas une photo de qualité, c'est en noir et blanc, ça sort un visage bizarre, ça ne me ressemble même pas. "

Malgré les quelques imperfections, notamment l'insuffisance des machines et la difficulté pour certains agents de la CENI à rejoindre leur poste de travail, le secrétaire exécutif provincial de la Ceni/Sud-Kivu Gaudens Maheshe félicite ceux qui sont passés ce premier jour. Et il rassure : " Nous avons fait des calculs et nous avons trouvé que si un opérateur de saisie identifie et recense 62 à 64 électeurs par jour, ainsi, dans les 30 jours, nous aurons fini tous les électeurs. Mais on y va graduellement, le déploiement général est achevé. Nous avons encore à le faire seulement à Kalonge, Bitale et Bunyakiri. "

La CENI affirme qu'elle bénéficie dans cette opération du soutien de la mission onusienne Monusco pour le déploiement du matériel dans certaines zones reculées.