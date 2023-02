Burkina Faso: Souké et Sidki - "L'un sans l'autre, c'est comme le jour sans le soleil"

Les célèbres comédiens burkinabè Souké et Sidki commémorent cette année leurs 25 ans d'humour.

Ces fous du rire, dont la renommée a dépassé les frontières nationales n'ont jamais manqué d'imagination et de créativité pour amuser le public par leur savoir-faire artistique, en accoutrement, en parole et en acte. Souké et Sidiki sur scène est tout simplement un régal que plus personne ne veut rater. Après avoir conquis le cœur des Burkinabè et écumé les plus grandes scènes dans la sous-région, les deux humoristes ont choisi d'observer une halte en ce vingt-cinquième anniversaire pour mesurer le chemin parcouru et faire des projections pour les années à venir. Une chose est sûre, le duo Souké (Tiendrébéogo Mahamadou) et Sidiki (Frédéric Soré) demeure toujours intact avec surtout, cette vision partagée de vivre leur passion en tout temps et en tout lieu. C'est du moins ce qu'on peut retenir de cette interview que nous a accordée mardi Frédéric Soré à son domicile à Sarfalao.

25 ans d'humour. Qu'est-ce que cela représente pour Souké et Sidiki ?

Il faut d'abord remercier Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. 25 ans d'humour, c'est la preuve de notre amour, de notre passion et de notre attachement à cette activité. L'humour est devenu notre raison de vivre ; c'est-à-dire, le plaisir pour nous de faire plaisir aux gens, de leur donner le sourire, de les amuser et de leur faire oublier un tant soit peu leurs difficultés quotidiennes. C'est en donnant de la joie aux gens que nous gagnons notre vie. Le chemin a été long et difficile mais aujourd'hui nous pensons avoir franchi plusieurs étapes et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons l'amour de notre travail et chaque jour que Dieu fait, nous essayons toujours de travailler pour gagner en maturité afin de nous imposer davantage dans le domaine humoristique. Dans la vie, il faut bien s'amuser et nous allons toujours travailler pour cela.

Le Burkina traverse en ce moment une période d'insécurité. Comment Souké et Sidiki vivent cette situation ?

Nous la vivons comme tous les Burkinabè dignes de ce nom. C'est-à-dire ceux qui aiment leur patrie et qui prient chaque jour pour que la paix revienne dans ce beau pays. Nous souffrons dans notre chair au regard de l'impact négatif du terrorisme sur les secteurs d'activités comme la culture. Mais pour nous, il faut souvent faire preuve de résilience. C'est ce que nous essayons de faire chaque jour en aidant les Burkinabè à oublier de temps à autre la barbarie de ces hommes sans foi ni loi. Les terroristes ne peuvent pas nous empêcher de vivre. Nous avons surtout foi en l'avenir et nous croyons fermement que la paix reviendra au Burkina. Mais en attendant restons positifs car l'espoir reste grandement permis.

Une amitié vieille de plus de 25 ans entre Souké et Sidiki et des relations qui ne cessent de résister aux vicissitudes du monde culturel burkinabè. Quel est votre secret ?

Il est vrai que de nombreuses alliances d'artistes n'ont pas toujours fait long feu. Mais entre mon frangin Souké et moi, nous sommes restés collés serrés. Aujourd'hui nous sommes plus que des frères et nous formons une même famille. Notre secret est que nous avons seulement compris que l'un sans l'autre c'est comme le jour sans le soleil. Pour tout dire, nous sommes complémentaires. Mais cela ne veut pas dire que nous ne connaissons pas des moments de flottements ou de couacs. Nous avons compris qu'il faut dialoguer et trouver la solution à tout malentendu. Et c'est la démarche que nous avons toujours entreprise dans nos périodes d'incompréhension. Pour nous le linge sale se lave toujours en famille et ça a toujours marché. Personne ne doit se prendre la tête et c'est malheureusement ce qui a fait que beaucoup d'alliances n'ont pas survécu dans le milieu des artistes.

Que retenez-vous surtout de vos 25 ans de carrière ?

C'est d'abord cette solidarité et cette complémentarité qui ne cessent de se consolider au fil des années entre Souké et moi. Nous cheminons ensemble depuis le royaume d'Abou dans les années 2000. C'est comme si nos destins sont intimement liés avec toutes ces difficultés que nous avons traversées ensemble avant de voir le bout du tunnel. Nous avons acquis chacun une moto au même moment et aujourd'hui des voitures. Comme souvenir aussi, ces nombreux voyages que nous avons effectués en Afrique de l'Ouest mais aussi en Afrique centrale. J'avoue que dans certains pays, nous étions dépassés par l'engouement du public. Et depuis, nous avons compris qu'il nous faut travailler davantage pour toujours mériter cette confiance du public et surtout pour représenter valablement le Burkina partout en Afrique.

Est-ce qu'aujourd'hui Souké et Sidiki vivent de leur art ?

On ne se plaint pas trop puisque comme tout Burkinabè moyen, nous arrivons à vivre décemment de nos activités. La vie est dure partout et Souké et Sidiki font aussi face à cette réalité quotidienne dans notre pays. Il faut aussi reconnaître qu'il y a toujours de bonnes volontés qui nous accompagnent. Je profite d'ailleurs de votre micro pour remercier le ministère de tutelle qui nous a soutenus pour l'organisation de ces 25 ans de carrière humoristique. Un bon samaritain vient d'offrir à chacun de nous une parcelle. Voici des gestes de reconnaissances qui nous permettent d'espérer et de croire en ce que nous faisons.

Quels sont aujourd'hui vos projets ?

Pour des artistes comme nous, c'est de travailler à perpétuer et à valoriser l'humour sous toutes ses formes. Pour ce faire, nous avons en projet l'ouverture d'un centre de formation pour les jeunes qui désirent se lancer dans le métier. Nous envisageons aussi ouvrir une maison de production pour accompagner les artistes. L'espoir reste grandement permis car nous avons déjà une bonne volonté qui s'est déclarée pour nous soutenir financièrement à la réalisation de ces différents projets. Il s'agit du P-DG de Bétis Immo, Yacouba Djibo ; ce promoteur immobilier qui est aussi à l'origine des parcelles que nous venons d'acquérir. Nous lui disons infiniment merci.