Burkina Faso: Confédération nationale des travailleurs du Burkina - Deux partenaires belges distingués par l'Etat burkinabè

Le siège de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina a servi de cadre, le vendredi 10 février 2023, à Ouagadougou, à une cérémonie de décoration à des structures belges en partenariat depuis plus de 40 ans avec le Burkina.

Les mérites de la Confédération syndicale chrétienne (CSC) Liège-Verviers-Ostbelgien et l'Organisation non gouvernementale (ONG) belge We Social Movements (WSM) de la Belgique ont été reconnus par l'Etat burkinabè. Ces structures ont été distinguées, le vendredi 10 février 2023, à Ouagadougou, au cours d'une cérémonie solennelle où le secrétaire fédéral de la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien, Jean-Marc Namotte et le directeur général de WSM, Bart Verstraeten, ont été élevés respectivement au rang de chevalier de l'Ordre de l'Etalon et de l'Ordre de mérite. " Je suis à la fois fier et humble.

Je ne m'attendais pas à cette distinction ", s'est réjoui M. Verstraeten. Pour lui, cette distinction est une reconnaissance du travail et des réalisations des organisations sœurs du Burkina que sont la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB), la Mutuelle

des femmes pour le développement du Burkina (MUFEDE-B), le Réseau d'appui aux mutuelles de santé du Burkina (RAM'S) et le Réseau international du droit à la protection sociale du Burkina (INSP!R-B). M. Verstraeten a promis que le partenariat entre les organisations burkinabè s'inscrive dans la durée.

" Nous restons unis. Nous préférons un pas avec le peuple que dix pas sans le peuple. Nous sommes dans la solidarité à long terme ", a-t-il prévenu. Remerciant les autorités burkinabè d'avoir accédé à leur requête pour ces distinctions, le secrétaire général de la CNTB, Marcel Zanté, a laissé entendre que celles-ci sont largement méritées. " Depuis plus de 40 ans, nous sommes soutenus par ces partenaires ", a-t-il souligné.

Par exemple avec WSM, M. Zanté a informé que l'immeuble à deux niveaux qui abrite le siège de la CNTB est le fruit de la collaboration avec cette ONG belge. " Outre cela, l'accompagnement de WSM a permis la mise en place de 38 mutuelles de santé communales qui ont enregistré plus de 30 000 bénéficiaires dans plusieurs régions du pays ", selon Marcel Zanté. La cérémonie de décoration a été ponctuée de remises de cadeaux.