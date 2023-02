Afrique: Transformer les systèmes agroalimentaires au Sénégal

opinion

L’Organisation de Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) accompagne le Gouvernement du Sénégal dans tous les secteurs de l’économie rurale pour améliorer les pratiques agricoles, forestières et halieutiques, afin de gérer durablement les ressources naturelles, de produire de façon responsable et assurer ainsi croissance inclusive et développement durable dans l’ensemble du territoire.

La FAO a mis en œuvre son Cadre de Programmation Pays (CPP) sur la période 2019-2023 dans une approche de concertation et de collaboration avec tous les partenaires nationaux pour participer à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) afin de contribuer au développement économique et social du Sénégal en soutenant la capacité de production des ménages agricoles et pastoraux en améliorant leurs moyens d’existence de façon durable et équitable.

Conformément à l’esprit de l’initiative « Unis dans l’action » ou encore « Une Seule ONU : construire ensemble un avenir meilleur », la FAO démontre son engagement et sa disponibilité à inscrire son action dans le cadre global du Système des Nations Unies – SNU- au Sénégal.

En cette année 2023, le partenariat avec le Gouvernement du Sénégal va se renforcer toujours plus pour la réalisation des objectifs fixés par une transformation des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables pour une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure, sans laisser personne pour compte.

Le rapport 2021 sur les résultats du cadre de coopération du SNU pour le développement durable 2019-2023 au Sénégal a mis en relief les progrès significatifs réalisés en matière de transformation agroalimentaire et de sécurité alimentaire, comme le renforcement de l’employabilité des jeunes et l’autonomisation des femmes dans les chaines de valeur agricoles, le renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux effets induits du changement climatique ainsi que l’appui à la mise en place d’agropoles, projet phare du PSE. Les agropoles visent à moderniser les chaines de valeur agricoles du producteur au consommateur par une meilleure organisation et une mise en réseau des différents acteurs.

FAO Sénégal joue un rôle proéminent dans l’accomplissement de ces résultats. Comme le souligne le rapport 2021 du SNU, d’ici à 2023, les ménages vulnérables en zone rurale auront les capacités d’assurer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les institutions des secteurs agrosylvopastoraux et halieutiques mettront progressivement en place des mécanismes d’appui pour le développement de chaînes de valeur, au profit des populations vulnérables. Les communes vulnérables disposeront de capacités pour développer des mécanismes de résilience aux changements climatiques et de protection des écosystèmes.

Aujourd’hui, la FAO développe programmes et projets visant à activer la transformation durable et inclusive de nos systèmes alimentaires dans une vision multidimensionnelle centrée sur 4 objectifs fondamentaux :

1/ sécurité alimentaire, nutrition et santé en fournissant une alimentation suffisante, saine et équilibrée

2/ approche socioéconomique (fournir des moyens d’existence et des emplois décents à tous les acteurs du système alimentaire et contribuer à une croissance économique inclusive à travers le secteur alimentaire)

3/ équilibre territorial et répartition équitable du pouvoir et des ressources entre les acteurs du système alimentaire

4/ environnement (gérer, préserver et régénérer les écosystèmes, la biodiversité et les ressources naturelles et limiter les effets sur le changement climatique).

Le rôle fondamental des systèmes agroalimentaires dans l’atteinte des ODD est largement reconnu. Non seulement ils pourvoient aux besoins alimentaires et nutritionnels de la population, mais ils agissent sur la création d’emplois et de richesse, l’équilibre des écosystèmes et le changement climatique et le développement des territoires. Les systèmes alimentaires sont essentiels pour contribuer à un développement économique inclusif, en créant et en préservant des emplois, en particulier pour les groupes de population les plus vulnérables qui dépendent du secteur alimentaire informel.

Coordonnateur sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest et Représentant au Sénégal