Madagascar: Jeux des Iles / Stage - Des athlètes et haltérophiles partis en Chine

Coopération bilatérale. La première vague d'une délégation de trente-deux sportifs, s'est envolée hier pour la Chine, afin de suivre un stage de haut niveau dans le cadre de la préparation aux XIe Jeux des Iles de l'océan Indien sur le sol malgache au mois d'aout. Deux disciplines sont concernées à savoir l'athlétisme et l'haltérophilie. Quinze athlètes dont huit garçons et sept filles ainsi qu'un coach pour l'athlétisme, et quatorze haltérophiles dont sept hommes, sept femmes et un entraineur, font le déplacement pour suivre une préparation intensive pendant quatre mois.

"Grâce aux efforts conjoints entre la partie malgache et la partie chinoise ainsi que le ministère de la Jeunesse et des sports, le projet de formation des athlètes est mis en œuvre avec efficacité (... ) Nos collègues en Chine ont fait tous le travail préparatif(... ) En plus de la formation, nous allons aussi fournir des lots de matériels sportifs", précise Huo Wei, conseiller de l'ambassade de la République populaire de Chine. "Tous les membres de la délégation ont reçu leurs équipements respectifs ce mercredi, au stade Barea. Ils y prépareront non seulement les Jeux des Iles, mais toutes les compétitions internationales prévues prochainement", souligne Rosa Rakotozafy, directrice générale des Sports au sein du ministère de la Jeunesse et des sports.

Viser l'or

Ils effectueront leur préparation sur deux sites différents dans la ville de Chuan, sous la houlette des experts chinois. "La Fédération a sélectionné les champions nationaux en titre par catégorie avec leurs seconds, dans le but mettre sous les projecteurs la relève ", clarifie le directeur technique national de l'haltérophilie, Thomas d'Acquin Rakotoarison. "J'ai pu obtenir de meilleurs résultats aux Jeux des Iles de 2019 après le stage en Chine. J'espère cette fois que je vais engranger plus d'expériences et améliorer davantage mes performances", confie l'olympien de Tokyo, Tojo Andriantsitohaina, haltérophile triple médaillé d'or des Jeux de la Réunion en 2015 et de Maurice en 2019.

Après sept mois de stage à Maurice, la multiple championne nationale en 100m haies, 400m et 400m haies, médaillée d'or des Jeux de Maurice en épreuves combinées, Cynthia Félicité fera partie pour la première fois des bénéficiaires de ce stage en Chine. "Mon objectif principal est d'améliorer mes propres temps et remporter le maximum de médailles d'or possibles aux Jeux des Iles", se lance la sprinteuse comme défi.

La deuxième vague, composée de huit pongistes et un coach ainsi que huit badistes et un technicien quittera le pays cet après-midi, toujours à destination de la Chine. Prochainement, quatorze athlètes et deux coachs, ainsi que neuf autres athlètes et un coach feront respectivement le déplacement suivre un stage à Dakar et au Nairobi. Et pour l'haltérophilie, quatorze sélectionnés accompagnés d'un technicien iront en Tunisie. Des présélectionnés locaux poursuivront, quant à eux, leur regroupement à la maison dès que les moyens financiers seront débloqués.