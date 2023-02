Madagascar: Basketball / Coupe du monde 3X3 - Madagascar, un outsider à surveiller

La Fédération malgache du basketball ne laisse pas au hasard la préparation de l'équipe nationale Ankoay pour la coupe du monde en Autruche et les joueurs se donnent à fond.

J-103. Madagascar par l'intermédiaire de ses quatre garçons formant l'équipe nationale Ankoay sera au rendez-vous de la coupe du monde de basketball 3X3 qui aura lieu à Vienne en Autriche du 30 mai au 5 juin prochain. Avant de gagner le ticket pour Vienne, l'Ankoay de Madagascar est passé par toutes les étapes. " C'est une préparation de longue haleine depuis l'année 2013. Depuis cette année-là, la Fmbb n'a cessé de trouver toutes les artifices nécessaires pour le développement du basketball 3×3. La Fmbb a vu les potentialités des basketteurs malgaches et a eu une foi inébranlable que ces gars de basketball 3×3 auront une chance d'aller plus loin. Ces joueurs ont montré que la Fmbb n'a pas eu tort dans sa vision ", a confié Jean Michel Ramaroson lors de l'accueil de ces quatre garçons à Ivato après le titre de champion d'Afrique gagné au mois de décembre.

Le premier essai pour le championnat d'Afrique de basketall 3×3 a débuté en 2017 lors du championnat d'Afrique hébergé par le Togo (3 -5 novembre 2017). À cette époque, Madagascar a ravi la troisième place. En 2019, toujours en championnat d'Afrique en Ouganda (8-10 novembre 2019), Madagascar a été classé quatrième. Toujours en2019 lors des jeux africains de Maroc (21-25 aout 2019 à Rabat), Madagascar s'est imposé sur le score de 21-19 devant l'Égypte et l'année dernière Madagascar a été sacré champion d'Afrique de basketball 3×3.

Préparation psychologique

Un titre qui a valu la qualification pour la coupe du monde d'Autriche dans trois mois. À ce jour, dix-sept nations sur les vingt qualifiées pour le rendez-vous autrichien sont déjà connues et Madagascar en fait partie. La préparation de l'équipe nationale malgache a déjà commencé et elle s'étalera jusqu'à la veille du départ pour l'Autriche.

Madagascar participera pour la première fois à cette joute mondiale d'Autriche. Au vu de tous les pays participants (Australie, Autriche, Belgique, Brésil, France, Allemagne, Japon, Lettonie, Lituanie, Madagascar, Mongolie, Pays-Bas, Pologne, Porto Rico, Serbie, Suisse, États-Unis d'Amérique), Madagascar est un novice et il part en outsider parce que c'est la première expérience à ce stade. Cet état de noviciat constituera un handicap d'une part et un avantage d'autre part. Il constituera un handicap car les joueurs malgaches seraient à coup sûr intimidés par l'importance de l'évènement.

Une préparation psychologique en dehors de la préparation physique et tactique est plus que nécessaire. Le statut de novice pourra un avantage pour les joueurs malgaches car en tant que champion d'Afrique en titre, ils ne sont pas là par hasard. Ils ont encore trois mois pour s'améliorer car ce qui compte en basketball 3×3 c'est la vitesse, la précision au tir et le rebond. Si Madagascar sait combiner ces conditions, la bande à Livio, Fiary, Elly et Arnol pourra créer la surprise et elle pourra aller le plus loin possible.

Le Dtn de la fédération malgache du basketball (Fmbb) Angelot Razafiarivony a expliqué que " la préparation de l'équipe nationale Ankoay garçon suit son cours normal deux fois par semaine. Toutes les phases du jeu ont été revues à la loupe et au fil de la semaine, le niveau de préparation monte en régime car ceux qui attendent l'équipe nationale malgache n'est pas du tout une partie de plaisir. La préparation continuera jusqu'à la veille du départ pour rejoindre l'Autriche ".