Algérie: Sebgag annonce la révision des textes réglementaires relatifs au secteur

ALGER — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, a affirmé qu'il a été décidé de procéder à la révision des textes réglementaires régissant les offices des établissements de jeunes et des complexes omnisports en chargeant une instance spécialisée pour la révision et l'élaboration de la meilleure formule en vue de satisfaire les besoins des jeunes.

Lors d'une plénière consacrée aux questions orales à l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Sebgag a fait savoir qu'il avait été décidé "de procéder à la révision des textes réglementaires régissant les offices des établissements de jeunes et les complexes omnisports, considérés comme des établissement à caractère administratif dont la gestion financière est définie dans le cadre du budget annuel".

Rappelant que "les problèmes et les insuffisances dont souffrent ces offices et complexes et qui impactant leurs prestations", ont été identifiés, le ministre a indiqué qu'il était nécessaire de "procéder à la révision des systèmes juridiques et de les remplacer par de nouveaux cadres juridiques devant contribuer à la concrétisation de la politique du secteur pour s'adapter au développement des activités dédiées aux jeunes".

Il a affirmé "l'inscription de deux stades dans lesdites communes d'une capacité de 5400 sièges dans le budget de wilaya destiné à promouvoir les initiatives pour jeunes et les pratiques sportives.

Le ministre a cité, en outre, le projet de réalisation d'un stade omnisport dans la commune de Kaous, au titre du budget du secteur, arguant qu'il a été convenu de toutes les mesures de lancement des travaux de réalisation.

A une question sur la formule à adopter par les cadres du secteur de la jeunesse et des sports pour préserver leurs droits à la promotion sur la base du diplôme à l'instar des autres secteurs, le ministre a souligné que le secteur de la jeunesse et des sports "garantit le recrutement direct des diplômés des établissements de la formation supérieure du secteur".

Il a rappelé, en outre, que "le statut régissant le grade de promotion prévoit l'octroi d'une autorisation exceptionnelle à la promotion sur la base du diplôme en faveur des cadres de la jeunesse et des sports titulaires d'un diplôme en post-graduation (Master et Doctorat)".

Et d'ajouter que "la demande soumise aux services de la Direction générale de la fonction publique pour examen a été approuvée".