Algérie: Séisme - La Turquie reconnaissante envers le Président Tebboune pour l'élan de solidarité avec son pays

ALGER — L'ambassadrice de la République turque à Alger, Mme Mahinur Ozdemir Goktas a exprimé, jeudi, en son nom personnel et au nom du Gouvernement turc "sa profonde reconnaissance" au Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et au peuple algérien, pour leur élan de solidarité avec la Turquie, suite au séisme dévastateur qui a frappé ce pays.

"Le président Recep Tayyip Erdogan ainsi que le Gouvernement et le peuple turcs sont profondément touchés par les messages de solidarité et suite aux aides matérielles et humanitaires urgentes provenant de l'Algérie", a déclaré l'ambassadrice turque lors de l'audience que lui a accordée le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, indique un communiqué du ministère.

"La Turquie n'oubliera jamais la solidarité fraternelle de l'Algérie en cette épreuve douloureuse", a-t-elle soutenu.

L'ambassadrice turque a tenu à exprimer "ses vifs remerciements et sa gratitude" aux éléments de la Protection civile ayant pris part aux opérations de recherche et de sauvetage dans les régions endommagées par le séisme, saluant "leur compétence et grand professionnalisme" et leur valeureuse contribution après le sauvetage de plusieurs victimes.

Par ailleurs, la rencontre a permis aux deux parties d'évoquer plusieurs questions bilatérales, où ils ont convenu de l'impératif de "préserver la dynamique positive qui caractérise les relations entre les deux pays en œuvrant à les renforcer davantage à l'avenir, à travers la prospection d'autres domaines de coopération bilatérale dans le cadre de la concrétisation de la volonté commune des deux présidents, à savoir M. Abdelmadjid Tebboune et M. Recep Tayyip Erdogan pour mettre en place un partenariat stratégique global entre l'Algérie et la Turquie", indique le communiqué.

Elles ont également convenu du renforcement du dialogue politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays à travers le renforcement des visites bilatérales et la tenue de concertations politiques régulières, outre le développement de la coopération économique, technique et scientifique, et l'élargissement de l'échange culturelle et humanitaire entre l'Algérie et la Turquie, notamment à travers le renforcement de la formation dans le domaine des archives et l'écriture de l'histoire commune liant les deux pays.

Les discussions entre les deux parties ont également porté sur "les plus importantes questions internationales et régionales d'intérêt commun, notamment la cause palestinienne et la situation au Sahel et au Sahara occidental occupé", conclut le communiqué.