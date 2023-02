Congo-Kinshasa: Beni - La Société Civile appelle la MONUSCO à faciliter le déploiement des kits électoraux de la CENI dans le secteur de Ruwenzori

La nouvelle société civile du secteur de Rwenzori sollicite l'intervention de la MONUSCO pour faciliter le déploiement des kits d'électoraux de la CENI, dans ce secteur du territoire de Beni (Nord-Kivu).

" Il faut que la MONUSCO à travers le gouvernement, voit comment nous aider à déployer les machines comme la MONUSCO a fait de Kinshasa à Goma, de Goma à Beni. Il faut que ça se fasse partout pour faciliter la tâche à la CENI ", a déclaré le coordonnateur de la nouvelle société civile de Rwenzori, Meleki Mulala.

En effet, l'identification et l'enrôlement des électeurs, lancés jeudi 16 février par la Commission électorale nationale indépendante(CENI) à Beni, n'a pas eu lieu dans le secteur de Ruwenzori faute des kits électoraux qui ne sont toujours pas envoyés sur place.

Meleki Mulala dit craindre que ce retard n'impacte sur le calendrier d'enrôlement des électeurs tel que prévu par la CENI :

" C'est une déception parce que, tout le monde croyait que, ça va commencer ce 16 février mais tout le monde a constaté ici à Mutwanga, voire dans le secteur Ruwenzori, selon les rapports que nous sommes avons reçu. Il n'y a pas un centre qui a ouvert ses portes. Il n'y a même pas une machine qui est arrivé à Mutwanga dans le Ruwenzori, bien qu'on ait lancé à Beni, mais nous on croyait que, ça va se faire partout dans le territoire de Beni. On est vraiment déçu. Nous, on se pose des questions est-ce que ça sera possible demain ou après-demain ? Et si ça sera demain ou après-demain, comment on va récupérer les deux jours perdus, pendant que la CENI a dit que ça va prendre trente jours ", s'est interrogé cet acteur de la société civile.

Les responsables de la CENI dans le territoire de Beni rassurent que des discussions ont été entamées avec la MONUSCO à ce sujet.