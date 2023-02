Congo-Kinshasa: Kisangani - Ministère Provincial de la Santé bénéficie de l'assistance de l'UNICEF

Le ministère de la santé de la province de Tshopo a bénéficié, jeudi 16 février, d'un don du Bureau de l'UNICEF /Kisangani. Ce don est constitué de kits de d'accouchement, des tables pour les soins de nouveau-nés, des berceaux ainsi que de médicaments essentiels, destinés aux zones de santé de Kabondo et Bengamisa.

Cette assistance de l'UNICEF devra contribuer à améliorer les interventions à fort impact dans les zones ciblées, en faveur de la santé de la reproduction, de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent.

Le Chef de Bureau de l'UNICEF, Moctar Hann a fait savoir que, ceci est notamment une réponse partielle au manque ou à la vétusté d'équipements et intrants dans les maternités des zones ciblées.

" Cette dotation va contribuer à l'amélioration de la qualité de services offerts dans le cadre des différents programmes tendant à faire rentrer, la mère et l'enfant, dans leurs droits. Nous sommes convaincus que cette remise qui tombe à point nommé, va permettre de répondre à certains défis des zones de santé de convergence de Kabondo et Bengamisa et que les formations sanitaires, veilleront à une utilisation efficace, rationnelle et efficiente de ces matériels et équipements au profit des communautés bénéficiaires ", a expliqué Moctar Hann.

Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges et promettent d'utiliser ces matériels et médicaments de façon responsable.

" Nous sommes butés à des difficultés par rapport à l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Je pense que, ce don tombe à point nommé. Nous vous promettons, madame la ministre que nous allons l'utiliser en bon père de famille ", a declaré l'un des gestionnaire de zone de santé.

La ministre provinciale de la santé, Bernadette Furaha était présente lors de la cérémonie de remise.

Au regard de la confiance que le gouvernement et les communautés placent en l'UNICEF, le Chef de bureau de cette organisation onusienne réitère sa volonté d'accompagner ces derniers dans leurs efforts de réduire la mortalité maternelle et infantile et d'améliorer la santé des communautés et des familles dans tout le pays.