Congo-Kinshasa: Stade des Martyrs - Le Premier ministre donne des instructions pour la finalisation des travaux de réhabilitation

Le dossier du stade des Martyrs a été évoqué à la réunion du comité de conjoncture économique présidée par le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde Kyenge, le 15 février à Kinshasa.

De manière exceptionnelle, la question de la non-homologation du stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa par la mission d'inspection de la Confédération africaine de football (CAF) a constitué l'un de points abordés au cours de la réunion du comité de conjoncture économique. Le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, a instruit le gouvernement sur l'exécution et la finalisation au 15 mars prochain des travaux de réhabilitation de ce stade.

Présent autour de la table des ministres membres du comité de conjoncture économique, le ministre des Sports, Serge Chembo Nkonde, a présenté le dossier relatif à la réhabilitation du stade des Martyrs. Selon le ministre d'État chargé du Budget qui a fait le compte rendu de cette réunion à la presse, le chef du gouvernement, qui suit de près ce dossier, a donné des instructions claires pour que la réhabilitation soit finalisée le plus vite possible. " La réunion a connu la participation du ministre des Sports qui est venu présenter le dossier concernant l'homologation du stade des Martyrs.

Et à cet effet, il a informé le comité de conjoncture économique que les travaux sont bel et bien en cours. Il a présenté un état de besoins pour les travaux qui doivent être exécutés et qui devraient se terminer au plus tard le 15 mars prochain. Le gouvernement a reçu l'instruction ferme de la part de son chef, le Premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux soient exécutés en temps utiles pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir s'entraîner en préparatifs du championnat africain ", a rapporté le ministre du Budget, Aimé Boji Sangara.

L'on apprend que le ministre des Sports devra, par ailleurs, se présenter à l'Assemblée nationale, interpellé par un député national pour s'expliquer une fois de plus sur ce dossier de non-homologation du stade des Martyrs de la Pentecôte. Selon les inspecteurs de la CAF, le temple kinois de football ne répond plus aux normes de l'instance africaine de football pour accueillir les matches internationaux et reçoit ceux de la CAF par dérogation depuis 2019. L'on attend donc voir la finalisation des travaux au plus tard le 15 mars, conformément aux instructions du chef du gouvernement.