Afrique: Ali Bongo O. prendra part au 36ème Sommet de l'UA à Addis Abeba

Ali Bongo Ondimba, Président de la République, Chef de l'Etat, prendra part à la 36ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine qui se tiendra les 18 et 19 février 2023 à Addis Abeba, en Ethiopie.

La Conférence procèdera comme à l'accoutumée à l'examen des dossiers soumis aux Chefs d'Etat et de Gouvernement.

A cette occasion, quatre (4) Rapports portant notamment sur la Réforme institutionnelle de l'Union Africaine ; sur les activités du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), singulièrement l'état de la Paix et de la Sécurité en Afrique ; sur la gouvernance politique, financière et énergétique mondiale ; ainsi que sur la crise alimentaire mondiale, seront présentés à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Cette importante Rencontre sera également l'occasion pour les Chefs d'Etat et de Gouvernement, d'examiner les Rapports relatifs au Mécanisme Africain d'évaluation par les Pairs, la situation du NEPAD et la Réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU.

Enfin, les questions thématiques spécifiques seront à l'ordre du jour de la Conférence, à l'exemple des Rapports sur la réponse de l'UA à la pandémie de la COVID-19 en Afrique, la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et les questions relatives à la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZLECAf).

Au cours de ces travaux, Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat se prononcera entre autres, sur les activités du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS), l'état de la Paix et de la Sécurité en Afrique et sur le Rapport du C-10 sur la Réforme du Conseil de Sécurité de l'ONU ainsi que celui sur les questions relatives à la ZLECAf.

En marge de cette Conférence, le Chef de l'Etat aura des entretiens avec plusieurs de ses Pairs. Cette année, la Présidence de l'Union Africaine sera assurée par l'Union des Comores.