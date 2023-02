Congo-Brazzaville: Musique - Brhem Osyris, pas à pas mais sûrement !

Prendre du temps avant de vivre et de voir les choses en 3D définit un peu le rythme de l'artiste congolais Brhem Osyris. Amoureux de la musique depuis son adolescence, ce n'est qu'en 2022 qu'il se dévoile publiquement aux Congolais avec un maxi single de trois titres disponibles sur différentes plateformes de téléchargement légal.

Brhem Osyris, de son nom complet Risaldy Brhem Osyris Bidounga, est un auteur-compositeur, interprète et cinéaste congolais, né le 25 juin 1992 à Brazzaville. Très jeune, il développe la passion pour la musique et intègre la chorale Théophile-Mbemba de la paroisse Saint-Michel de Ngangouoni où il acquiert une certaine expérience en musique. Après des années, il se découvre un penchant pour la musique alternative. Un style à travers lequel il mixe des genres musicaux occidentaux et africains, pour créer son propre style qu'il a baptisé " Afro-Collecte ".

En 2016, il plonge professionnellement dans le monde artistique en collaborant avec la boîte Eagle Center, dans laquelle il occupe le poste d'assistant-manager et community-manager de l'artiste chanteuse congolaise Mbilia Bel. Deux ans plus tard, dans le premier trimestre de 2018, il coopère avec Tshala Muana, en tant qu'agent d'artiste.

A la suite de ces collaborations, Brhem Osyris se décide enfin de lancer sa propre carrière musicale, sous le parrainage de son producteur Tshiélikk'. Il entame alors la conception d'un maxi single de trois titres, projet inaugural de sa carrière qui verra le jour en juillet 2022. Intitulé " Coolas ", il a pour lead single " Ba bebe ". Ce morceau très engagé envers les minorités sexuelles prône avant tout la paix et l'harmonie sur l'aspect des choix et des diversités sexuelles. Réalisé dans une rythmique pop et funk, " Ba bebe " représente un hymne libéral pour les polygames et polyandres. Ce 16 février, l'artiste a diffusé un nouveau clip vidéo de ce morceau.

Dans le second single, " Amour engrenage ", Brhem Osyris s'allie à la chanteuse congolaise Dalie Dandala pour apporter une touche de féminité et de sensualité à la chanson. Collectant les rythmiques de rumba, de zouk et de mutsuashi, ce titre est une lettre romantique adressée à son amour, celui ou celle représentant la roue qui active l'engrenage du cœur.

Disponible sur différentes plateformes musicales uniquement en version lyrique, " Kirikou ", quant à lui, délivre un message de prise de conscience et d'éveil à l'endroit de la jeunesse africaine. Le but ici étant de sortir les jeunes obscurantistes. Brhem Osyris tente de briser la règle d'or de cette jeunesse qui affirme que la réussite et le succès d'une vie ne peuvent survenir qu'en Occident. Il encourage l'Africain à investir sur son continent pour son développement.

En attendant la sortie d'autres singles et probablement d'un album, des collaborations, concerts, festivals ou des distinctions, Brhem Osyris continue d'aiguiser son talent en travaillant d'arrache-pied et en promouvant les titres qu'il a déjà mis sur le marché du disque. Par ailleurs, il invite la population à soutenir ses œuvres afin qu'il propulse sa musique, celle du Congo, sur des scènes internationales.