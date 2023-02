Congo-Brazzaville: Promotion des artistes en herbe - La première édition de " Je ris tu ris " prévue le 26 février

La société Vision sport média ingénierie (Vsmi), en collaboration avec J management Pro, organisera le 26 février à Brazzaville une cérémonie culturelle baptisée " Je ris tu ris ".

" Cette activité a pour but de promouvoir les jeunes artistes en herbes qui évoluent dans l'humour, le slam, la musique et la dance ", a indiqué Heidy Solo Ngoma, président de Vsmi.

Pour recruter les artistes qui prendront part à la cérémonie, les organisateurs ont recensé plus de trente d'entre eux en herbe. Chacun a eu la possibilité de montrer son potentiel, son talent et son style. " Il suffit juste de continuer à travailler dur, de ne rien lâcher et de donner le meilleur de soi. C'est cela la clé de la réussite ", s'est exprimé Heidy Solo Ngoma, s'adressant aux jeunes artistes retenus.

Par ailleurs, le président de Vsmi a montré la nécessité de soutenir les artistes en appelant le public à venir encourager ces jeunes.

Créé en octobre 2019, la société Vsmi a pour but de promouvoir et de vulgariser le sport, l'art et la culture congolaise à l'échelle nationale et internationale.