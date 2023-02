Ile Maurice: Partenariat Le Five-Southampton FC - Pas moins de 350 préinscrits pour l'académie

C'est un rêve qui est devenu réalité. Salim Nobeebux, directeur du Five Centre de Foot de Terre-Rouge, passe à l'offensive en mettant en place une structure plus élargie et professionnelle à l'intention des jeunes footballeurs en herbe - d'abord dans la région de Port-Louis et du Nord (garçons et filles nés entre 2006 et 2016) et s'étendra au centre sur le moyen terme.

En effet, à peine l'officialisation d'un partenariat de trois ans entre Southampton Football Club, équipe de Premier League anglaise, et Le Five Centre de Foot, son projet prend une autre dimension.

Pas moins de 350 préinscrits ont été reçus pour l'académie "Le Five Academy powered by Southampton FC." Ces jeunes seront répartis en plusieurs catégories et seront pris en charge dès le mois de mars par une équipe de techniciens bien rodée. Ils auront ainsi l'opportunité d'apprendre aux côtés d'un des meilleurs clubs européens de football en termes de formation et d'identification de jeunes talents. Il est important de souligner que des joueurs tels que Gareth Bale, Theo Walcott, Sadio Mané ou encore Virgil van Dijk sont tous passés par la formation de Southampton FC ces dernières années.

Ce partenariat offrira aussi une gamme d'opportunités passionnantes pour tous les Mauriciens voulant s'initier à un cursus sur mesure dédié aux spécificités du pays. Ainsi, les domaines du cursus comprennent l'accès au programme de formation des joueurs calqués sur les méthodes de la Southampton FC Academy, à la bibliothèque de ressources en ligne et aux webinaires sur le business du football et à la formation des entraîneurs.

Le personnel de la Southampton FC Academy viendra également à Maurice chaque année pour travailler avec les entraîneurs et les joueurs. Ces derniers de même que le personnel auront l'occasion de visiter Southampton afin d'y disputer des compétitions sous l'œil attentif du club.

Rappelons que Le Five Centre de Foot a été créé en septembre 2020 et était destinés aux jeunes âgés entre 4 et 12 ans. Les responsables du centre nous avaient alors confié que l'un de leurs objectifs était de mettre sur pied une équipe professionnelle avec de jeunes issus du centre qui iront ensuite représenter l'Académie dans des tournois internationaux.

Dans une récente interview publiée dans nos colonnes, le directeur de Le Five avait expliqué que ce projet court sur le long terme. "C'est un projet à long terme qui vise aussi à regrouper plusieurs académies dans l'unique but d'aider nos jeunes. Nous lançons un appel aux autres académies ayant la même philosophie de s'unir afin qu'on puisse travailler ensemble", avait précisé Salim Nobeebux.

Deux séances d'entrainement par semaine ont été concoctées pour ces jeunes. Un appel est aussi lancé à ceux ayant une expérience dans le coaching pour rejoindre le staff technique du centre de football. Les intéressés peuvent prendre contact par email : [email protected] ou par téléphone au 59190003.