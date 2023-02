Ile Maurice: Sur la route de Grand-Bassin, deux morts parmi les pèlerins

Ils revenaient du lac sacré lorsque leur "kanwar" a pris feu à hauteur de Mare-Longue. Deux morts, un homme admis aux soins intensifs de l'hôpital Victoria à Candos, quatre patients admis aux unités des grands brûlés avec différents degrés de brulures et quatre autres patients sont à la Cardiac Unit et 11 personnes ont reçu des soins avant de rentrer chez eux.

Au total 22 personnes du groupe de pèlerins d'Albion ont reçu des traitements à l'hôpital Victoria et à l'hôpital J. Nehru. C'est le triste bilan de cet accident.

Triste fin pour Rohan Doorjan, 23 ans, et Parmeshwar Dhookeeya, un skipper de 35 ans. Ces deux habitants d'Albion ont péri dans l'incendie qui s'est déclenché dans le kanwar qu'ils transportaient. Rohan Doorjan est mort sur le coup alors que son ami est décédé à l'unité des soins intensifs des grands brûlés à l'hôpital Victoria. Parmi les brûlés, se trouvent trois adolescents de moins de 18 ans.

Ils s'étaient rendus avec leurs proches en pèlerinage au lac sacré. Alors qu'ils rentraient chez eux, le malheur a frappé. Leur kanwar a touché une ligne de haute tension à la hauteur de Jet Ranch, à Mare-Longue. Le générateur placé dans le kanwar a alors explosé. Le kanwar construit avec des tuyaux en métal et bambou et recouvert de papier a vite pris feu. C'est le métal qui a provoqué l'électrocution, signale un témoin qui a assisté à la construction du kanwar. Un habitant d'Albion est bouleversé par ce drame car il s'apprêtait à rejoindre le groupe jeudi, quand il a appris ce que s'était produit.

Le jeune homme de 23 ans décédé sur le coup était en contact direct avec le kanwar quand la structure a touché la ligne haute tension. Les pèlerins d'Albion avaient mis la dernière touche à leur kanwar mardi avant de prendre la route pour le lac sacré. Les proches des victimes que nous avons contactées n'étaient pas en mesure de s'exprimer.

Des témoins de l'accident relatent qu'ils se dirigeaient vers Grand-Bassin lorsqu'ils ont entendu un grand bruit. Ils ont vu d'épaisses flammes sortir du kanwar. "Nounn trouv difé pé pran dan kanwar la. Sa inn arivé apré ki linn tap ek difil electrik." Ceux qui les ont croisés au Ganga Talao se souviennent de leur joie d'être arrivés à destination et qu'ils n'arrêtaient pas de chanter. Cet accident aura provoqué la frustration de certains pèlerins qui avancent que cet accident repose sur le dos de la Task Force. "Task force full en tor zot ti bizin veyé ki bann kanwar aranzé lor norm, parski zot sipozé koné ki oter bann difil pasé. Ena plas kot ena pasrel, inn bizin vers kanwar pou pasé. Task force ti bizin tir enn kominiké ki tou dimounn bizin respecté" s'insurge l'un d'eux.

L'accident a créé un énorme embouteillage. Certains blessés transportés aux centres de soins les plus proches ont été pris en charge par des secouristes. Les membres de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation (MSDTF), qui se trouvaient sur place, ont lancé un appel aux pèlerins transportant de gros kanwars de s'arrêter car ils ne pourront circuler et ont aussi demandé à ceux qui revenaient de Grand-Bassin de ne pas s'aventurer. En 2019, dans la nuit du 4 mars, un kanwar avait pris feu à l'entrée de Grand-Bassin, mais les pèlerins avaient réussi à circonscrire le feu à l'aide d'une pompe à incendie.

Metro Express Ltd (MEL) avait demandé aux pèlerins qui transportent des kanwars hauts et volumineux de prendre des précautions. Dans son communiqué publié la semaine dernière, MEL avait rappelé que les lignes aériennes du tram sont sous tension. Si elles sont touchées, directement ou indirectement, elles peuvent causer une électrocution. La MSDTF avait encouragé les pèlerins à confectionner des kanwars aux normes des traditions qu'on porte sur les épaules. Quant à la police, elle avait demandé aux pèlerins de porter des vêtements clairs et visibles, en particulier la nuit, par temps de brouillard et de pluie.

Réactions

Vinesh: "Monn tann mor... "

Larmes. Détresse. Incompréhension. À l'hôpital de Candos hier, le spectacle déchirant brisait le cœur. Les sirènes, les ambulances qui arrivaient les unes après les autres... "Des taxis venant d'Albion notamment convoyaient les proches qui venaient rendre visite aux victimes", témoigne Vinesh, qui s'y est rendu pour voir son cousin et ses amis. "Monn tan mor, mor, monn trouv mo matant en larm... Mo ti krwar mo kouzin inn mor... "

Brûlé aux pieds, son cousin a toutefois été autorisé à rentrer chez lui, le personnel soignant étant visiblement débordé. "Bann séki pa tro blessé inn dir zot al lakaz, inn donn medsinn... " Les nouvelles circulent en même temps... 1, 2, 3, 4 morts, sans compter ceux qui sont admis aux soins intensifs. "Tou bann zenn mem ladan zis papa-la linn akompagn zot... " Les victimes étaient âgées d'une vingtaine d'années... "Bizin pa fer bann gro kanwar dépi lontan inn dir... Pa konpétision sa", rappelle Vinesh, le cœur gros après avoir perdu des proches.

Bissoon Mungroo, responsable du Mangal Mahadev Trust: "Une tragédie"

Il s'est exprimé sur Top Fm juste après le drame. Bissoon Mungroo a parlé de tragédie et a lancé un appel pour que les fonctions officielles soient annulées en signe de solidarité. Il a ajouté qu'il mettrait une équipe sur pied pour venir en aide à la famille affectée "dan ninport ki fason"

Bhojraj Ghoorbin, président de la MSDTF: "Il ne faut pas bouger !"

Bhojraj Ghoorbin de la Mauritius Sanathan Dharma Temples Federation a lui lancé un appel à tous ceux transportant de gros kanwars de rester là où ils étaient et de ne pas avancer vers le lac sacré. Même recommandation à ceux sur le chemin de retour. "Cela fait deux ans que le Head Priest explique ce qu'est un kanwar."

Premchand Bhoojawon (Human Service Trust): "Observons un deuil"

Premchand Bhoojawon, président du Human Service Trust (HST), dont l'organisation avait prévu une activité hier a dû l'annuler. "Dès que nous avons appris la triste nouvelle nous avons annulé notre activité. Pravind Jugnauth, qui était notre invité, était déjà sur place. Nous avons alors prié pour tous ceux touchés par ces décès et j'ai demandé aux pèlerins de suivre les consignes de la Task Force. Le HST est en deuil et j'invite les autres associations à faire de même."

Luxshee Ramdhun-Bundun, présidente de la Hindu House

"Cette situation est chagrinante. Ecoutez les autorités et prenez les précautions qu'il faut"

Arshad Joomun, membre du Conseil des religions: "Un besoin de "law enforcement" interne"

Pour Arshad Joomun, membre du Conseil des Religions, le décès des pèlerins à la suite de l'incendie du kanwar est tragique surtout durant ce moment de ferveur et de prière des dévots. "C'est un malheur. En mon nom personnel, celui du Conseil des religions et de l'Association M-Kids, nous sympathisons avec les familles des victimes et les pèlerins en état de choc. Nous demandons aux autorités hindoues et organisations socioculturelles de s'asseoir et de trouver des mesures de sécurité pour les pèlerins. Il faut des règlements légaux sur les dimensions des kanwars. Pour les prochaines années, il y a un besoin de law enforcement interne à la communauté hindoue."

Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé

Kailesh Jagutpal, ministre de la Santé a indiqué que tous les services sont donnés à Grand-Bassin et que tous ont agi à temps en donnant les soins nécessaires.

Anil Kumar Dip, commissaire de Police met en garde

Anil Kumar Dip, le commissaire de police était aux cotés de Jagutpal. Il a lui indiqué que la police et la santé sont intervenues promptement. Maintenant, il y a une enquête en cours pour connaître la cause du feu. Il a lancé un appel à ceux qui transportent des kanwars d'éviter de manipuler les fils de haute tension et les fils du tram. Il faut redoubler de vigilance et écouter la police, a-t-il martelé. Il a ajouté qu'au cas où un kanwar est source de problèmes ou comporte un risque pour la sécurité, la police prendra des actions.

Pravind Jugnauth annule son voyage

Il devait quitter le pays hier pour l'Éthiopie afin de participer à la 36e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'États et de gouvernements de l'Union africaine. Cependant, après le drame survenu à Mare-Longue, Pravind Jugnauth a annulé son déplacement. Lors de son passage à Grand-Bassin hier, le Premier ministre s'est rendu au Medical Post sur place pour s'enquérir de l'état de santé des blessés.

Le mot d'ordre de la MSDTF pas respecté

Après l'explosion du transformateur qui a causé la mort de pèlerins à Mare-Longue, la Mauritius Sanatan Dharma Temples Association (MSDTF) a demandé aux pèlerins transportant des gros kanwars de ne plus poursuivre leur pèlerinage. Cependant, beaucoup d'entre eux n'ont pas écouté le mot d'ordre. Quelques instants après le drame, un groupe qui était à La-Marie a expliqué qu'il était déjà en route et ne pouvait donc pas s'arrêter en chemin. "Mais nous sommes de tout cœur avec ceux qui ont souffert lors de ce drame." Ailleurs, ceux qui se sont arrêtés en route momentanément ont causé de brefs embouteillages. À hier, les pèlerins du Nord étaient pratiquement tous rentrés. Ceux qui étaient sur la route étaient principalement du Centre.