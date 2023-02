Sénégal: Place financière régionale de référence - Dakar en rêve !

Les autorités Sénégalaises entendent faire de Dakar une place financière régionale de référence. Et ce, en perspective de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. Elles l'ont fait savoir hier, jeudi, à Dakar, à l'ouverture des " Assises de l'entreprise 2023 " de deux jours portant thème : L'apport des assurances dans l'économie nationale.

Faire de Dakar une place financière potentielle de référence, telle est l'ambition du gouvernement sénégalais. Hier, jeudi 16 février, à Dakar, lors de l'ouverture des Assises de l'entreprise 2023, les autorités l'ont clairement soutenu. Pour ce faire, le ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba dit compter sur des facteurs factuels au nombre desquels la deuxième place financière qu'occupe le Sénégal au sein de l'Union monétaire ouest africaine (Umoa), derrière la Côte d'Ivoire avec 18 656 milliards d'actifs représentant 33,7% des actifs cumulés dans la zone, la rentabilité bancaire avec 383,8 milliards de résultats nets sur les trois derniers exercices faisant du pays la 2ème place la plus rentable de l'espace, après celle de la Côte d'Ivoire qui affiche un résultat bénéficiaire cumulé de 846,8 milliards.

A cela, s'ajoute la troisième place dans la zone CIMA de l'assurance sénégalaise qui s'est inscrite dans une bonne dynamique de croissance depuis 2014, année durant laquelle elle a atteint le seuil symbolique de 100 milliards de chiffres d'affaires, suivant en cela la trajectoire de l'économie sénégalaise. Le stock de placements effectués par l'assurance sénégalaise dans l'économie s'est établi à 443 milliards de FCFA en 2021, en progression de 1,8% par rapport à l'année 2020. A côté de ces facteurs factuels, on relève la position géographique, la stabilité politique, le dynamisme économique et la jeunesse. Il s'y ajoute également les retombées en perspective de l'exploitation pétrolière et gazière. Fort de tout cela, " le Sénégal peut valablement nourrir son ambition de faire de Dakar une place financière régionale de référence, soutiennent respectivement le ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba, le ministre de l'Economie, du plan et de la coopération, Oulimata Sarr.

Convaincu que seul le dynamisme du secteur des assurances peut faire de Dakar un bastion comme New York, Londres des places financières. Ainsi au 31 décembre 2021, il a fait valoir que " le stock des placements effectués par l'Assurance sénégalaise dans l'économie s'est établi à 443 Milliards de FCFA, en progression de 1,8% par rapport à l'année 2020 ".

Quant au Premier ministre Amadou Ba, saluant le projet pour dire toute la disponibilité de à accompagner les acteurs, il n'a pas manqué de relever quelques prérequis pour que ledit projet soit digne de nom. Sur ce, il trouve important de bâtir des infrastructures physiques dignes de nom avec toute les commodités technologiques adéquates. Fort de ces atouts et d'une perspective d'un pays moderne et émergent, le Directeur général de l'Apix, Abdoulaye Baldé entend s'allier ainsi au secteur privé national pour installer à Diass, le cœur de la future place financière du Sénégal sur 15 ha dans la zone économique spéciale de référence mondiale connectée à l'aéroport Aibd, au futur Port de Ndayane, aux autoroutes et au TER. A l'en croire ; " la fibre optique assurera la connectivité à très haut débit de cet espace futuriste qui se veut respectueux de l'environnement dans l'ensemble que le Président de la République dénomme le triangle de prospérité "